Sette in pagella, mamma furiosa: «Mia figlia meritava 8, faccio causa» Il motivo? «La prof ce l'ha con lei»

MONTEBELLUNA - «. Perché l'insegnante ce l'ha con lei». E' la frase che Rosita De Bortoli, preside delVeronese di, si è sentita rivolgere dalladi una studentessa di 19 anni. Quasi non credeva alle proprie orecchie. Un avvertimento in piena regola. Della serie: ci vediamo in tribunale. A rivelarlo è la stessa dirigente scolastica attraverso la sua pagina Facebook. «Complimenti, signora. Faccia come crede è la risposta di De Bortoli e c'è andata bene, potevamo essere menati. Che tristezza».