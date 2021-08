Quale opera d'arte del Veneto volete restaurare? Votazioni online per sceglierne una

Sono aperte fino al 14 settembre le votazioni online per scegliere un'opera d'arte conservata in Veneto da restaurare fra la serie di cartelloni pubblicitari in latta, che si trova al Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso, e il ritratto di Innocenzo V della Chiesa di Santa Corona in corso Palladio a Vicenza.

A proporre l'iniziativa è Coop Alleanza 3.0, che per il il quinto anno ha deciso di fare scegliere online dal proprio sito ai soci, ai consumatori e a chi vorrà partecipare alcuni capolavori (sei le tappe di questa edizione) dei territori dove è presente da restaurare.

Le opere da restaurare in Veneto

I cartelloni della collezione Salce a Treviso

Sono circa 90 i cartelloni pubblicitari in latta del museo di Treviso che conserva la più ampia raccolta di grafica pubblicitaria esistente in Italia. Si tratta di cartelloni che vanno dalla fine dell'800 agli anni Cinquanta, firmate da artisti di fama, che mostrano come siano cambiate le tecniche pubblicitarie e la società. Le latte documentano in un arco cronologico ampio l'evoluzione del linguaggio. L'intervento prevede prima una precisa catalogazione e poi un intervento conservativo.

Il dipinto del settecento a Vicenza

Il ritratto di Innocenzo V è un grande dipinto olio su tela di autore ignoto; risalente al Settecento, misura 224,70 x 154,3 centimetri. L'intervento di restauro prevede oltre alle indagini preliminari anche pulitura, eventuale reintegro della tela, l'eliminazione di eventuali crettature, oltre al ritocco pittorico, e all'applicazione del protettivo. L'opera, infatti, versa in uno stato di avanzato degrado soprattutto nel distacco della parte pittorica per cui si è deciso di applicare una velinatura per bloccarla.