Maltempo, forti piogge a Mogliano: sulla strada si apre una voragine. «E' già la seconda volta, colpa del cantiere della fibra ottica»

MOGLIANO (TREVISO) - Bomba d'acqua a Mogliano: l'asfalto cede sotto la pioggia e sulla strada si apre una voragine. E' successo ieri pomeriggio,10 giugno, in via 24 maggio, una parallela del Terraglio. A dare l'allarme sono stati residenti e automobilisti di passaggio che, nel bel mezzo del nubifragio, si sono trovati di fronte a una buca larga circa mezzo metro e profonda 20 centimetri.

Una vera insidia per gli pneumatici delle auto, ma anche per moto e biciclette.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici comunali per un primo sopralluogo e la messa in sicurezza del tratto. «E' già la seconda volta che si forma una buca proprio in quel punto - spiega il sindaco Davide Bortolato, appena rieletto alla guida del Comune -. Di recente è stata posata la fibra ottica: evidentemente i lavori hanno creato una depressione e con le forti piogge l'asfalto cede puntualmente. Già stamattina l'Ufficio lavori pubblici ha sollecitato la ditta che si è occupata del cantiere affinché provveda a un adeguato ripristino».