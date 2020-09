ODERZO (TREVISO) - Strage di animali da cortile: un branco di volpi ha colpito duramente una fattoria a Piavon. Decine le anatre, le gallinelle, i germani reali azzannati ed uccisi. Non è stata trovata più traccia di molti di loro: solo qualche piuma sparsa qua e là per i vigneti. Non è la prima volta che accade, ma stavolta il danno è stato notevole. «Gli animali racconta il proprietario Giovanni Tonon, 73 anni, titolare dell'azienda agricola omonima erano tutti in un pollaio recintato. Ipotizziamo che le volpi abbiano colpito tra le 4 e le 5 di sabato mattina. Hanno avuto la forza di divellere la recinzione, aprendola in un punto».



LA MATTANZA

Per gli animali da cortile che se ne stavano quieti nel pollaio in attesa dell'alba davvero non c'è stato scampo, i denti delle volpi hanno procurato morte certa. «Ipotizziamo che si tratti di un branco prosegue Giovanni Tonon perché ci pare difficile che un singola animale riesca a sfondare una rete del tipo che avevamo messo. Inoltre i notevoli ammanchi subiti non possono esser stati opera di una volpe sola». Il misfatto è stato scoperto ieri mattina presto quando l'uomo si è diretto verso il capanno per far uscire gli animali da cortile e dar loro da mangiare. «Ho visto una strage, c'erano animali morti dappertutto racconta. Non sono un uomo facile alle lacrime ma, credetemi, davvero mi veniva da piangere a vedere in quali condizioni erano ridotte quelle povere bestie.



I DANNI

Avevo diverse decine di germani reali, me ne sono rimasti cinque. Una coppia di tacchini: il maschio di almeno 15 chili, la femmina circa 10. Ebbene del maschio ho ritrovato la carcassa, la femmina è sparita. Nessuna traccia delle piccole gallinelle, quelle che noi chiamiamo checchini. Per non parlare delle anatre, sbranate pure quelle. Davvero così non si può andare avanti. Da alcune settimane le volpi stanno imperversando nelle campagne a Piavon. Avevamo già avuto delle galline e delle anatre sbranate, ma non in quantità così ingenti. Le volpi hanno colpito anche altri pollai. Avevamo già segnalato la cosa alla Provincia; abbiamo scritto pure alla Regione ma finora senza esito». È possibile che le volpi siano scese dalla collina e, non trovando antagonisti, questi canidi si siano fatti sempre più forti, arrivando ad aggregarsi in branchi. Fiutati i pollai dove abbondano gli animali da cortile, le volpi forti di essere in buon numero colpiscono senza timore. «Dico che così non possiamo andare avanti conclude il signor Giovanni vanno presi provvedimenti, e con urgenza. Perché le volpi stanno diventando sempre più ardite e spregiudicate e noi allevatori siamo davvero in pensiero». © RIPRODUZIONE RISERVATA