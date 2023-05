VOLPAGO - H a raggiunto il suo Giorgio. Ida Susin s i è spenta nella casa di riposo delle Opere Pie di Onigo di Pederobba, dove si trovava da qualche tempo. Aveva 88 anni. La sua storia rappresenta l’emblema dell’amore incondizionato di una mamma. Dal 10 febbraio del 1985 fino a quando la salute glielo ha permesso, I da non ha mai smesso di lottare per il figlio, Giorgio Bordignon, morto di meningite durante il servizio militare. Una lotta che non si è fermata di fronte a nulla e che, nell’aprile 2022, a 37 anni dall’evento, ha portato al riconoscimento della morte del ragazzo come “vittima del dovere”.

LA STORIA

N on è un caso che l’epigrafe f accia riferimento al fatto che Ida « ha raggiunto nella gioia eterna il suo amato sposo Giuseppe e il figlio Giorgio » . Era stato il giovane, del resto, che poco prima di spegnersi l’aveva implorata: « Mamma, fai qualche cosa, non è giusto » . Così, per quasi quarant’anni, Ida Susin ha tenuto fede alla promessa fatta a l figlio, dedicando la propria vita alla battaglia per la giustizia insieme al marito Giuseppe, morto prima di poter leggere la sentenza della Cassazione che ha s tigmatizzato « l’operato della pubblica amministrazione nella gestione igienico-sanitaria della caserma di San Giorgio a Cremano » .

LA BATTAGLIA