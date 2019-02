Il centro psichiatrico chiude: 18 malati restano senza casa

di Laura Bon

VOLPAGO - La comunità alloggio Fulvia Salzani chiuderà i battenti a fine anno. Lo stato d'animo delle famiglie dei diciotto ospiti psichiatrici della comunità alloggio e riabilitazione estensiva nata nel 2013 nei locali attigui alla casa di riposo Guizzo Marseille di Selva oscilla fra rabbia, amarezza, incertezza e preoccupazione.Famiglie e ospiti hanno infatti saputo (in parte per via indiretta) della chiusura, a fine dicembre, di una realtà nella quale vari pazienti avevano intrecciato amicizie e legami affettivi e dato vita a una situazione di stabilità. E, in attesa dell'assemblea dei familiari in programma sabato prossimo, Licia Albanese, rappresentante di tutte le famiglie, dice: «Esprimo rammarico e una grande preoccupazione per la sorte degli ospiti. Con la chiusura della struttura termineranno le