TREVISO - Un oro, un argento e ben quattro premi individuali. Si conclude così a Lanciano e Bormio l’avventura tricolore di Volley Treviso e Valentino Ricci Imoco, impegnate nelle finali nazionali U17 e U16. Dopo aver sfiorato il podio nelle finali U19, il Volley Treviso ha trionfato nell’U17 laureandosi Campione d’Italia. La squadra allenata da Jhonny Cappelletto ha conquistato il tricolore battendo in finale il Volley Parella Torino per 3-0, appuntandosi così al petto il quarto titolo italiano in questa categoria dopo tre finali in cui la squadra era arrivata seconda. Per la società orogranata si tratta anche del 39° titolo a livello nazionale nel settore giovanile, dove per 26 volte ha trionfato nei campionati federali e per 13 volte in Junior League e Boy League. Premi individuali a tre gioielli di casa: Alessandro Benacchio (miglior centrale), Simone Porro (miglior palleggiatore) e Francesco Crosato (Mvp). Aveva ragione coach Cappelletto a dire che la sua squadra rispettava tutti ma non temeva nessuno. Dopo un esordio negativo, con una sconfitta contro Bologna (l’unica in tutta la stagione), gli orogranata si sono rifatti vincendo tutte le altre gare di queste finali contro: Piacenza, Lube Macerata, Vero Volley, Powervolley Milano, fino a conquistare la finalissima. «Vincere è sempre una grandissima emozione – commenta coach Cappelletto – Anche se la finale non è stata la nostra partita più bella, l’importante in questi casi è saper gestire l’emozione e questo gruppo c’è riuscito. Sono ragazzi pieni di talento, che sono riusciti ad esprimersi al meglio anche perché formano un bel gruppo, molto unito, con leader positivi. Alcuni di loro hanno vinto lo scudetto U15 l’anno scorso, altri hanno perso la finale U17 del 2023. Questa era la mia quarta finale di fila in questa categoria e finalmente è arrivata la vittoria. Con un gruppo così, che partiva favorito, e che ha grandi talenti, come allenatore non mi sarei mai perdonato se non fossi riuscito a valorizzare al meglio questi ragazzi. Sono contento per loro e per la società. C’è tanto lavoro dietro e in momenti come questi anche la visibilità che viene da questi risultati è molto importante».

I PROTAGONISTI

In campo sono scesi i protagonisti della recente promozione in serie B. Giovani pieni di talento, alcuni hanno già un procuratore che li segue. Qualcuno pare abbia già firmato da titolare in A2 la prossima stagione. Sono: Simone Porro, Mattia Furlan, Alessandro Benacchio, Bryan Argilagos, Francesco Crosato, Francesco Biondo, Andrea Bubacco, Matteo Monzani, Valerio Brancaleoni, Alessandro Moro, Umberto Moro, Leonardo Sartori, Massimo Barosco, Antonio Costantini. Quattro di questi ragazzi sono presenze fisse nella Nazionale Cadetta. Da Simone Porro (fratello di Paolo e Luca, giocatori di Superlega a Milano e Padova) che nel 2023 è stato premiato come miglior palleggiatore e Mpv degli europei di categoria, a Bryan Argilagos, che con Porro è anche campione italiano U20 di beach volley, a Alessandro Benacchio, Francesco Crosato e saltuariamente come secondo libero Francesco Biondo. Ad assistere alle finali anche i tecnici federali Monica Cresta, Luca Leoni e Stefano Recine.

VICE CAMPIONESSE

Argento invece per la formazione della Valentino Ricci Imoco che domenica scorsa ha festeggiato il titolo U18. La squadra di Elisa Sperandio aveva compiuto un percorso netto in questi tricolori battendo il Volley Piemonte, Wekondor Catania, Volley World Napoli, Spazio Conad Busnago Monza e Volley Friends Roma per arrendersi solo in finale contro il Vero Volley Monza. Le vice campionesse d’Italia sono: Alessia Manda, Nancy Adigwe, Ottavia Baldi, Gaia Bozza, Gioia Cattelan, Sofia Martinengo, Guia Moiran, Giorgia Orso, Sophia Perin, Alice Pugiotto, Giorgia Serafin, Ludovica Tosini, Virgilia Vian, Lavinia Zorzetto. A Ludovica Tosini il Premio di miglior attaccante delle Finali.