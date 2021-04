VITTORIO VENETO - Nella storia della pallavolo italiana Dominga Lot è già entrata di diritto quando, nel settembre scorso, è stata la prima donna italiana nominata arbitro internazionale Fivb, il massimo per un fischietto. Oggi la 43enne di Santa Lucia di Piave, nata a Vittorio Veneto, aggiunge un altro primato al suo già importante curriculum: sarà la prima donna in assoluto ad arbitrare in una finale scudetto maschile. È stata designata...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati