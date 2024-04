Volley. Prosecco Doc Imoco, stasera la sfida per la finale scudetto contro il Novara. Il coach Santarelli: «Grande concentrazione e il massimo su ogni pallone»

CONEGLIANO (TREVISO) - Si decide tutto stasera alle 20.30 al Palaverde. E’ una delle partite più belle e avvincenti, perché Prosecco Doc Imoco e Igor Novara si giocano il tutto per tutto nella “bella” delle semifinali scudetto per conquistare il pass e raggiungere Scandicci in finale. Se Conegliano ha dato grande prova delle sue qualità tecniche e caratteriali per tutta gara-1 e soltanto in parte di gara-2, il secondo atto ha dimostrato perché Daniele Santarelli temeva e non poco le capacità di Novara, che ha condotto con autorità primo e secondo set mercoledì sera, sferrando la zampata decisiva nel tie-break approfittando dei tanti errori gialloblù (33). La Prosecco Doc però vuole tenere fede al pronostico per conquistare per l’ottava volta l’occasione di giocarsi le proprie carte per il tricolore, per quella che rappresenterebbe la sesta presenza consecutiva alle finali e la caccia al sesto scudetto consecutivo, il settimo complessivo.

Per farlo servirà il consueto grande apporto del pubblico gialloblù, pronto a dimostrare ancora una volta il proprio amore e sostegno nei confronti delle pantere riempiendo all’orlo il Palaverde. Per Conegliano, l’obiettivo è conquistare la vittoria numero 40 sui 53 confronti della classica del volley italiano.

MOKI: NUOVO PREMIO

Prima del match, un momento speciale per Monica De Gennaro, che verrà premiata dal direttore della testata online Volleyball.it Luca Muzzioli con l’Oscar in qualità di migliore giocatrice italiana del 2023, ennesimo riconoscimento per il libero più forte al mondo.

LE PAROLE DEL COACH

Perdere dopo 45 vittorie di fila può lasciare il segno, ma non c’è dubbio che quella che scenderà in campo stasera sarà una delle migliori versioni della Prosecco Doc, pronta a tramutare la delusione di mercoledì in energia positiva. «Una sconfitta in una serie di semifinali playoff può capitare, perdere fa parte dello sport e a questi livelli vincere tutte queste partite in fila non è normale - il pensiero di Daniele Santarelli - le tante vittorie consecutive ci avevano un po’ abituato bene, ma adesso torniamo alla realtà e ci prepariamo ad una decisiva gara-3 nel nostro Palaverde». Fattore campo che può risultare determinante in uno scenario così combattuto come quello della postseason, motivo per cui chiudere la regular season al primo posto rappresenta un grande vantaggio. «Questi playoff si sono dimostrati ricchi di sorprese e colpi di scena, abbiamo visto anche nel maschile come ogni serie quest’anno sia tutt’altro che scontata, e come il livello sia altissimo - e gara-2 insegna che i pronostici sono fatti per essere sovvertiti - Novara è una squadra costruita per vincere, ed in casa sua ha fatto vedere tutto il suo potenziale, cosa che non era successo nella prima sfida. Sapevo che l’Igor in casa proprio non sarebbe stata quella di gara-1, per vincere lì non è bastato quello che abbiamo fatto, abbiamo commesso troppi errori nei primi due set e anche nel quinto dopo la rimonta». Oggi, l’ultima chance per entrambe: «Non ci saranno prove d’appello - chiosa Santarelli - siamo al Palaverde, avremo la fondamentale spinta del nostro pubblico ma dovremo giocare una partita molto migliore rispetto a mercoledì, servirà concentrazione e dare il massimo su ogni pallone. E’ l’unico modo che abbiamo per qualificarci ad una finale a cui teniamo tantissimo».

QUI NOVARA

Sponda Igor, dopo il gigante passo avanti dimostrato in gara-2, Lorenzo Bernardi si augura di poter completare lo sgambetto alla schiacciasassi Prosecco Doc e raggiungere un'inattesa finale playoff al primo anno da capoallenatore di una squadra di volley femminile. Ad accompagnare le zanzare saranno oltre settanta tifosi, che si presenteranno al Palaverde con il desiderio di vivere un sogno. Conegliano però non ha alcuna intenzione di abdicare, anzi.