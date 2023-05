Volley Conegliano. Pantere sul tetto d'Italia, l'Imoco è campione per la sesta volta

VILLORBA (TREVISO) - Le Pantere ancora una volta sul tetto d'Italia. L'Imoco Volley è campione d'Italia per la quinta volta consecutiva, sesta in totale. La squadra veneta ha superato la Vero Volley Milano in gara 5 per 3-1 (23-25; 26-24; 25-17; 25-21) e ha chiuso la serie sul 3-2, aggiudicandosi il sesto titolo negli ultimi sette anni.Un match che si è tenuto questa sera, 15 maggio, in un Palaverde stracolmo di tifosi delle Pantere.