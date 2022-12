Volley, Imoco inarrestabile vince anche contro il Minas. Domani la finale mondiale, la terza

CONEGLIANO (TREVISO) - Vincono ancora le Pantere. Non poteva sbagliare la Prosecco DOC Imoco oggi, 17 dicembre, nella semifinale con il Minas e le Pantere dopo l’impresa di ieri, 16 dicembre, con l’Eczacibasi hanno rispettato il pronostico e così domani giocheranno la loro terza finale consecutiva al Mondiale per Club. Come lo scorso anno ad Ankara, anche ad Antalya sono state la veterana Carol e compagne le ultime avversarie prima del gran finale per la squadra di coach Santarelli, che dopo tre vittorie in tre giorni domani spera nel poker per portare il secondo titolo iridato nella bacheca gialloblù e anche per diventare il primo coach nella storia a vincere nello stesso anno Mondiale per nazionali (ad ottobre con la Serbia) e per club. Il sestetto di partenza delle campionesse d’Italia con Wolosz-Haak, De Kruijf-Lubian, Gray-Robinson Cook, libero De Gennaro. Le campionesse del Brasile allenate dal trevigiano Nicola Negro, ex coach proprio dell’Imoco nel 2014, risponde con Heldes-Larissa Brandao, Thaisa-Kudless, Daroit-Yonkaira Pena, libero Nyeme.

Domani la finalissima

Domani, 18 dicembre, il grande giorno, nella finalissima per il titolo Mondiale, la terza su tre partecipazioni delle Pantere al Mondiale per Club, la Prosecco DOC Imoco sfiderà in un match stellare contro la vincente della seconda semifinale tra le corazzate di casa Vakifbank-Eczacibasi. La finale all’Antalya Sports Hall che si annuncia gremita da oltre 10.000 spettatori sarà in programma alle 14 italiane, con diretta televisiva su Sky Sport Arena (204) e in streaming su www.volleyballworld.tv.