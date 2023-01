Volley femminile, il trevigiano Nicola Negro è il nuovo selezionatore della nazionale del Messico

TREVISO - L’allenatore trevigiano Nicola Negro è il nuovo selezionatore della Nazionale messicana di pallavolo femminile. L’ufficialità dell’incarico è arrivata dalla Federazione messicana di pallavolo nella giornata di ieri, 3 dicembre, anche se è ancora da programmare la data nella quale il tecnico italiano sarà presentato alle giocatrici. Il tutto avverrà comunque virtualmente poiché il quasi 42enne Negro è attualmente ancora alla guida del Minas nella Super Lega del Brasile. L’esordio in campo avverrà invece in aprile quando inizierà la preparazione con la Nazionale che parteciperà quest'anno ai Giochi Centroamericani a San Salvador e ai Panamericani a Santiago del Cile che si disputeranno rispettivamente alla fine di giugno e ad ottobre. Ad assisterlo in questa avvenuta in terra messicana ci saranno anche un assistente ed un preparatore fisico. Tra le giocatrici principali che potrà allenare non possiamo che ricordare l’ex Imoco Samantha Bricio, ora allo Shanghai in Cina.

Il commento: «Una nuova avventura, sono onorato e felice»

«Sono molto felice e onorato di essere il nuovo allenatore della Nazionale messicana femminile, vivremo una grande avventura insieme. Arrivederci a tutti» ha scritto Negro in un breve messaggio inviato dal Brasile. L'italiano, da ben 22 anni allenatore di volley, ha dato la sua disponibilità definitiva solo sabato scorso in accordo con la Federazione messicana di pallavolo e con la FIVB in quanto il suo incarico è parte del programma globale "Empowerment of Volleyball" rivolto alle Nazionali. «Continuiamo a scommettere sui grandi coach visto che Negro vanta una grande esperienza e ottimi risultati dove ha allenato. Per questo abbiamo grandi aspettative su di lui» ha infine commentato Jesús Perales Navarro, presidente della FMVB.

Allenatore a soli 20 anni, ora alla guida del Minas nella Super Lega

Ex giocatore nei campionati giovanili di pallavolo, comincia la carriera di allenatore a soli 20 anni. Inizialmente, dal 2003 al 2013, svolge il ruolo di assistente tecnico e scoutman per diverse società (tra cui Spes Conegliano, Vicenza, Pool Piave, Club Padova, Nazionale della Tuchia, Life Milano e Sassuolo) per poi iniziare come head coach in Polonia al Dąbrowa Górnicza. Nel 2014-15 è invece nominato primo allenatore dell’Imoco Conegliano, mentre successivamente si siede sulla panchina dell’Impel (Polonia), del Csm Bucarest (Romania), del Kamnik (Slovenia), di Trento e infine del Minas (Brasile). Questo il suo palmarès: 1 Campionato polacco; 2 Campionati brasiliani; 1 Coppa del Brasile; 2 Campionati sudamericano per club; 2 Campionati Mineiro; 2 premi come miglior allenatore della Superliga brasiliana; mentre a livello di Nazionale ha vinto 1 argento ai Giochi del Mediterraneo 2009, oltre a 1 argento e un bronzo rispettivamente alla European League 2009 e 2010.