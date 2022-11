TREVISO - Sono quasi 25 anni che Ryanair vola sull’aeroporto di Treviso. In questo lasso di tempo ha fatto decollare e atterrare al Canova oltre 32 milioni di passeggeri. Più del 75% di quelli trasportati dalla compagnia aerea low cost in tutto il Veneto. Adesso si rilancia ulteriormente. E non si esclude una nuova crescita attraverso gli slot lasciati vuoti in particolare dalla compagnia russa Pobeda. Dopo i 15 mesi di chiusura dell’aeroporto imposta dall’emergenza Covid, dall’inizio di giugno dell’anno scorso il recupero non si è più fermato. Ryanair conferma di aver ripreso in toto il traffico p re -Covid aumentando del 5% la capacità, cioè i posti messi in vendita, rispetto all’ultimo inverno di operatività. E nell’estate appena passata l’aumento è stato addirittura dell’83%.



I NUMERI

A livello generale, tra gennaio e ottobre il Canova è già tornato a contare 2,2 milioni di passeggeri in transito. Alla fine dell’anno salirà a 2,8 milioni. « Il low cost non è finito. Anzi. La conferma è arrivata anche e soprattutto dal recupero post Covid - conferma la società irlandese - . È stato l’unico settore in grado di reagire in questi termini grazie a costi, accessibilità e servizi ; sicuramente ci sono degli aumenti legati al caro energia. Ma continuano comunque a esserci milioni di tariffe a 19,99 euro » . A proposito di prezzi, la compagnia annuncia che di fatto non ci saranno aumenti nei biglietti almeno fino alla prossima primavera. Come hanno fatto? Bloccando il prezzo del carburante a 63 dollari al barile fino a marzo del 2023. Un’operazione fatta in tempi non sospetti, giocando d’anticipo, quando il prezzo era a 110 dollari al barile. E quindi di non aumentare il costo medio per ogni singolo passeggero, che resta tra i 40 e i 50 euro. In futuro ci potranno essere aumenti progressivi - precisa Ryanair - . Ma parliamo di qualcosa come 10 euro in cinque anni. Cioè nemmeno il valore dell’inflazione.