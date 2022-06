MORIAGO - Doveva essere un normale volo di addestramento tattico, una delle tante missioni che a cadenza quasi quotidiana impegnano i soldati statunitensi di stanza alla base Usaf di Aviano. Ma per quel Sikorsky UH 60 Black Hawk, un elicottero da guerra americano con quattro militari a bordo, quel passaggio sopra il greto del Piave è coinciso con un inconveniente inatteso: il mezzo ha infatti centrato un volatile e, come impone la procedura, è stato costretto ad atterrare il prima possibile per controllare che il velivolo non avesse subito danni. Così il pilota, inviato l'alert alla base di Aviano, ha iniziato le procedure di atterraggio sul greto del Piave, all'altezza dell'Isola dei Morti. Una manovra, secondo le forze dell'ordine, portata a termine senza pericoli per l'equipaggio e, soprattutto, per la popolazione non essendoci abitazioni nel raggio di alcuni chilometri.



L'EPISODIO

L'allarme è scattato martedì poco dopo le 17, a distanza di qualche decina di minuti dal decollo dalla base Usaf. A bordo dell'elicottero da guerra (che non era armato, come sempre accade nei voli di addestramento) c'erano il pilota, il copilota e due specialisti dell'esercito Usa. Nessun mayday, ma una segnalazione in diretta radio con la torre di controllo friulana e, in contemporanea, con le forze dell'ordine competenti per territorio, nello specifico la stazione dei carabinieri di Vittorio Veneto che ha inviato sul posto alcuni agenti come personale di supporto. Il Black Hawk, atterrato all'Isola dei Morti, non ha subito danni.



LE OPERAZIONI

Di certo il rombo dell'elicottero non è passato inosservato. Ma non è raro che in zona vengano effettuati voli di addestramento tattico che, per convenzione, non sorvolano centri abitati ma i greti dei fiumi o comunque aree prive di case e fitta vegetazione. Non è stato necessario creare alcun cordone di sicurezza, pur trattandosi di un elicottero militare. E i carabinieri di Vittorio Veneto hanno in pratica solo assistito alle operazioni. I quattro militari americani, una volta scesi dal Black Hawk, hanno provveduto a controllare ogni singola parte meccanica e non del velivolo dopo l'impatto con il volatile che li aveva costretti ad atterrare. Non è stato necessario l'invio di alcun velivolo di supporto in quanto non sono stati registrati danni o avarie alle strumentazioni. Le operazioni sono durate circa tre ore. Poi, ottenute le autorizzazioni del caso, l'elicottero è tornato alla base di Aviano alle 21.30.