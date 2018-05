Scontro gippone Defender-Lancia: feriti i tre occupanti della Y10

VOLPAGO - Scontro tra un gippone Defender e una Lancia a Volpago, in via Pio X: ad avere la peggio il conducente (31 anni) e due occupanti della Lancia ricoverati uno in prognosi riservata precauzionale a Treviso dove è stato trasportato con l'elisoccorso, gli altri due, feriti seriamente ma non in pericolo di vita, al Pronto soccorso di Montebelluna. Sul posto i vigili del fuoco di Montebelluna che hanno lavorato a lungo con i sanitari del 118.

