Si rincorrono voci su una liason tra il campione serbo, il neo-bianconero Vlahovic, e la modella. Il papà è originario di Valdobbiadene in provincia di Treviso. Nota per «Scherzi a parte» e «Isola dei famosi».



Fidanzata di Vlahovic: chi è Carolina Stramare



Bella, riservata, paparazzatissima. Ha deposto la corona da miss, Carolina Stramare, ma di certo non si sono spenti i riflettori sulla sua vita. Sentimentale soprattutto. Lo scorso week-end ha dato spolvero ad una finale non facile di miss Italia sul web passando il testimone a Zeudi di Palma. Ma non di sola bellezza vivono le cronache rosa. Carolina è ritornata prepotentemente alla ribalta per l'affair più o meno presunto con il bomber Dusan Vlahovic. La miss e il suo entourage sul punto sono abbottonatissimi. Ma il gossip impazza. Da quando almeno il radar di Dagospia li ha registrati in un noto albergo di Firenze. Giurata fede juventina, da alcuni mesi volto di Helbiz per la serie B la modella di Vigevano, nelle cui vene scorre però razza Piave (Il padre Romeo è originario di Valdobbiadene), è quindi oggetto di voci sempre più insistenti.



Il campione servo e le rose rosse

Tra lei e il campione serbo, si mormora, la scintilla sarebbe scoccata già la scorsa estate. Resta poi il mistero sul maxi mazzo di rose rosse che Carolina ha ricevuto (e prontamente postato) su Instagram il giorno del suo compleanno, lo scorso 27 gennaio. Infine, l'ex miss Italia è stata vista sugli spalti del Franchi un mese fa con Rachele Risaliti, sua grande amica e futura moglie di Gaetano Castrovilli ex compagno di squadra di Vlahovic. Nata a Genova da una famiglia veneta emigrata negli anni Sessanta in Liguria, dove ha aperto un mobilificio, Carolina si è diplomata al liceo linguistico e studia grafica all'Accademia delle Belle Arti di Sanremo. I riflettori su di lei si accendono tre anni fa quando, dopo essersi messa al collo la fascia di Miss Lombardia, ha staccato il pass per Jesolo, dove si è aggiudicata lo scettro di Miss Italia dopo essere stata in un primo momento eliminata. Prima miss ad essere eletta grazie al televoto, deve molte delle preferenze ai cugini veneti che, dalle colline Unesco, l'hanno sostenuta a suon di messaggi.

Le origini dell'ex Miss Carolina Stramare

Il cognome di Carolina è spesso associato al borgo di Stramare, frazione di Segusino, località pedemontana in provincia di Treviso che la miss ha potuto visitare insieme al padre durante l'adolescenza ma con il quale non ha rapporti diretti, omonimia a parte. Carolina è oggi legatissima al padre, che è il suo rifugio e riferimento dopo la scomparsa della madre nel 2018 dopo due anni di battaglia contro il male. Dopo l'exploit a Miss Italia, Carolina è entrata dalla porta principale del mondo della moda e in particolare dell'intimo, con importanti campagne pubblicitarie per Tezenis e Yamamai. Tra le sue esperienze ha anche alcuni passaggi a Scherzi a parte con Enrico Papi e la partecipazione all'Isola dei Famosi 2021, poi stoppata per problemi di salute. La vita sentimentale della bella miss ha subito qualche turbolenza dopo la vittoria al concorso di bellezza più importante della nazione. Dopo la fine del rapporto con Alessio Falsone, suo compagno durante l'elezione, le sono stati attribuiti diversi flirt anche celebri, mai confermati però se si eccettua la secca smentita della storia con Eros Ramazzotti. E il riserbo permane per la liaison con Vlahovic. Sulla quale entrambi hanno dichiarato, anche comprensibilmente, no comment. Mister goal Dusan Vlahovic, 22 anni, è l'uomo del momento: nato a Belgrado, primo contratto da professionista con il Partizan a 15 anni, ha sempre mantenuto stretto riserbo sulla sua vita privata. Il suo nome riempie le cronache sportive, soprattutto dopo il passaggio alla Juventus. Pochissimo si sa del privato, anche se i radar attribuiscono una relazione con l'attrice Mariasole Pollio chiusa di recente. Dunque si profila un futuro da wag per Carolina Stramare? La risposta resta ancora nel periodo ipotetico della possibilità. Almeno ufficialmente. Ma se le voci fossero confermate, il binomio si annuncia da goal.