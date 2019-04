Permasteelisa in rosso, adesso i dipendenti iniziano a tremare

di Mattia Zanardo

VITTORIO VENETO - Ad oggi non c’è alcun annuncio di possibili ripercussioni sull’occupazione. Anzi, non sono nemmeno definitivi i numeri dei conti, che dovranno essere approvati tra un paio di settimane. Ma certo le anticipazioni sul bilancio di Permasteelisa non possono non suscitare qualche apprensione anche tra gli ottocento dipendenti circa dell’azienda di Vittorio Veneto. Il gruppo trevigiano, leader nei rivestimenti architettonici in vetro e acciaio per facciate, si avvia a chiudere l’esercizio in rosso. L’industria, nota per realizzazioni come l’Opera House di Sidney, il grattacielo Shard di Londra o la nuova sede “spaziale” della Apple a Cupertino (per citarne solo alcune), dal 2011 è in portafoglio alla conglomerata giapponese Lixil. Ed è stata proprio la capogruppo nipponica a rivelare come l’annata (che, secondo la normativa fiscale del paese del Sol Levante si conclude al 31 marzo) registri un disavanzo di 53 miliardi di yen, pari, al cambio attuale, a 423,5 milioni di euro, proprio a causa delle perdite della controllata italiana.