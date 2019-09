Scontro tra due autobus della Mom carichi di studenti, nessun ferito

​VITTORIO VENETO (TREVISO) - Due mezzi pubblici appartenenti alla compagnia pubblica Mobilità di Marca (Mom), sono entrati oggi in collisione a Vittorio Veneto, per cause da accertare. L'impatto non ha avuto conseguenze fisiche per gli occupanti. Secondo quanto riferisce la direzione dell'azienda, il contatto sarebbe stato provocato dalla manovra di un conducente che non dipende direttamente da Mom, ma riferibile a una sigla esterna in subappalto. Dopo l'incidente quest'ultimo mezzo si sarebbe allontanato nonostante il danno riportato, circostanza sulla quale è stata chiamata a far luce la Polizia locale di Vittorio Veneto.

