Killer inconsapevoli: «Un gioco». Second Life: imperatore, principessa e bambina

di Alberto Beltrame

VITTORIO VENETO - Paolo era l'imperatore, Patrizia la principessa e Angelica la figlioletta di appena tre anni. La vittima e le sue due assassine erano legate a doppio filo , nella vita reale e nel mondo immaginario di Second Life, il gioco virtuale in cui, creando un avatar in tre dimensioni, si immergevano per sfuggire al quotidiano. Ma è proprio qui, nel mondo digitale, che si sarebbe rinforzato il legame tra le due donne, in un rapporto di dipendenza, scrive il gip Piera De Stefani nell'ordinanza in cui conferma la custodia cautelare in carcere per entrambe, della Cormaci nei confronti di Patrizia, che chiama mamy e in cui riconosce in tutto e per tutto una figura materna. Da qui la sudditanza psicologica che avrebbe portato la 24enne siciliana ad assumersi gran parte della responsabilità del delitto.