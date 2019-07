Quel rapporto patologico: «Patrizia e Angelica possono uccidere ancora»

di Alberto Beltrame

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VITTORIO VENETO - Undi, che le rende. Il gip Piera De Stefani, al termine dell'interrogatorio di garanzia di ieri mattina, ha confermato la custodia cautelare in carcere per, 57 e 24 anni, arrestate per l'assassinio di, 57enne compagno della Armellin, preso a bastonate e soffocato con un cuscino giovedì notte a Serravalle . Per il magistrato sussistono gravi indizi di colpevolezza così come il(stante il rapporto di soggezione psicologica) e di inquinamento probatorio. Esclusa la scriminante della legittima difesa. «Era ubriaco, l'ho fatto per difendere mamy» aveva detto Angelica in prima istanza agli inquirenti sostenendo di essersi intromessa nella coppia durante una lite scoppiata in casa, al termine della quale Paolo avrebbe colpito con un ceffone la 52enne, facendola barcollare. Il motivo della discussione, stando a quanto emerso, era del tutto banale. Paolo giovedì sera voleva