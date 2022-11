Vittorio Veneto, la lite in famiglia finisce a coltellate: morto un militare di 56 anni. Fermato il figlio con problemi psichici

VITTORIO VENETO - Ancora un omicidio scaturito tra le pareti domestiche, dopo quello di ieri a Mel nel Bellunese. Questa volta è accaduto a Vittorio Veneto in via Rosolen al civico 2, dove un uomo di 56 anni, Francesco De Felice è stato ucciso in casa. Sul posto i carabinieri di Treviso e Vittorio Veneto: sul corpo della vittima presenti ferite da taglio. A dare allarme ai carabinieri è stata la moglie dell'uomo alle 4.30 di stanotte. In casa era presente anche il figlio, 24 anni, un giovane con problemi psichici per cui era in cura: è stato preso in consegna dai carabinieri e messo a disposizione del magistrato di turno che lo sta interrogando. Il ragazzo è stato trovato dai carabinieri in stato confusionale sul pianerottolo. Il cadavere del genitore presentava anche varie contusioni su tutto il corpo, oltre alle ferite alla testa. Francesco de Felice era un militare in congedo.

Cos'è successo

Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato aggredito mentre era seduto su un divano. Qui sarebbe stato colpito mortalmente con un arma da taglio, un coltello da cucina, e con un corpo contundente. Si è alzato e poi è crollato a terra. Il corpo è stato trovato al centro della stanza con ferite dovunque e un ematoma alla testa. In casa c'era anche il gatto di famiglia, silente testimone della tragedia che si stava consumando.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++