VITTORIO VENETO - Multa fino a 500 euro a chi, possessore di cane, non lava via con l'acqua la pipì del proprio fido lasciata su marciapiedi, piazze, sottoportici o davanti ad un'attività commerciale. Non solo dunque obbligo di raccolta delle deiezioni: con l'entrata in vigore del nuovo regolamento di polizia urbana (che ha mandato in pensione quello risalente al 1931), scatta anche l'obbligo di "diluizione dei bisogni liquidi dei propri animali ogniqualvolta siano sparsi sulle aree di transito pedonale" (articolo 23).

NUOVE REGOLE

Novità per i possessori di cani che ora devono essere muniti non solo di sacchettini, ma anche di "un contenitore con acqua pulita in quantità sufficiente per diluire adeguatamente i bisogni liquidi". A vigilare su questa e altre nuove disposizioni gli agenti della polizia locale che possono ora multare chi fa fare la pipì al proprio cane, ad esempio, su una colonna del sottoportico di via Martiri della Libertà a Serravalle e non la lava via. Previste sanzioni da 150 a 500 euro. «Come già accade a Treviso, ora anche nella nostra città i possessori di cani devono diluire la pipì con acqua qual ora questa sia fatta su aree di transito pedonale» annuncia il sindaco Antonio Miatto con riferimento al nuovo regolamento, votato dal consiglio comunale a metà giugno e con la pubblicazione all'albo pretorio è entrato ora in vigore. «Il mandato a fare i controlli è già stato dato avverte -; c'è sempre una linea morbida all'inizio, ma ai trasgressori la sanzione arriva».

LE PROTESTE

Tante erano le lamentele per le situazioni indecorose. Molte causate anche da essere umani: ecco che il regolamento introduce pure il divieto di sputare per terra, gettare a terra mozziconi di sigaretta o altri oggetti, sedersi o arrampicarsi su monumenti, immergersi nelle fontane pubbliche e appoggiare i piedi sulle sedute delle panchine. Il nuovo regolamento in 37 pagine e 71 articoli affronta vari ambiti, dalla sicurezza e qualità dell'ambiente urbano (viene introdotto anche il cosiddetto "daspo urbano" a carico di chi si macchia di comportamenti scorretti ai danni di cose e persone, che potrà ora essere allontanato dalla città, oltre ad essere sanzionato) alla tutela della quiete pubblica e privata, dall'occupazione di suolo pubblico ai mestieri e alle attività di strada, alle acque interne, alle norme particolari per gli esercizi commerciali e per gli edifici in generale. Nel regolamento disposizioni anche per la musica nei pubblici esercizi che dovrà terminare entro le 24 all'interno e le 23 se all'esterno. Altra novità è l'obbligo in capo ai proprietari di mettere in sicurezza anti-intrusione aree e edifici che possono rappresentare un rischio per la sicurezza urbana se ritrovo o dimora di balordi. È il caso dell'ex albergo Terme, più volte preso di mira da incursioni di vandali, con gente vista anche bivaccare al suo interno trovando porte e finestre aperte.