VITTORIO VENETO - Le prime avvisaglie del male la scorsa estate, poi le cure, i ricoveri, la voglia di vincere la malattia e di riprendere le redini della sua vita. Domenica sera, però, il suo cuore ha smesso di battere nell’ospedale di Treviso, dove da qualche giorno si trovava ricoverato.

Lutto a Vittorio Veneto e a Conegliano per la morte di Giuseppe Casagrande -“Bepino Lavina” per gli amici- 66 anni, titolare della Permac di Scomigo, azienda leader nel settore delle resine per pavimenti, e da sempre mecenate dello sport, dal calcio al ciclismo fino al volley, passando per le bocce. Da 29 anni Casagrande era lo sponsor del Calcio Femminile Permac Vittorio Veneto, squadra di serie B che ha militato anche in A. Permac era storico sponsor dell'Imoco Volley, il club campione del mondo che si è stretto alla famiglia Casagrande in questi giorni di dolore. Ultra-quarantennale era la collaborazione con la Cicloturistica di Vittorio Veneto. «Giuseppe -ricorda commosso Giacomo Salvador, presidente della Cicloturistica- era un amico speciale. Ci conoscevamo da quando avevamo vent’anni. Per lo sport non si è mai tirato indietro, era sempre pronto a dare il suo contributo».

IL SODALIZIO

Nato e cresciuto a Vittorio Veneto, Casagrande prima di avviare la Permac aveva lavorato, da giovane, come cameriere e poi era emigrato in Germania con il fratello. Quindi il rientro in Italia e l’avvio dell’azienda che ha sede nella zona industriale di Scomigo. Parallelamente il suo grande impegno a sostegno dello sport locale. «Con grande dolore e profonda commozione annunciamo la scomparsa di Giuseppe Casagrande, patron della società e uno dei protagonisti più significativi di questi anni di storia rossoblù -le parole del Calcio Femminile Permac Vittorio Veneto- Un sodalizio calcistico lungo quasi 30 anni, nato dal rapporto straordinario con la famiglia Fattorel e condito da tanta passione e soddisfazioni, che resteranno per sempre nei nostri ricordi e nei nostri cuori. La grande famiglia rossoblù si stringe in un unico abbraccio per ricordare Bepi e far sentire la sua vicinanza alla famiglia Casagrande in questo momento così delicato».

MECENATE

«Se abbiamo potuto far esaltare la Cicloturistica e il nome della città di Vittorio Veneto in questi anni è stato per merito suo -ricorda il presidente Salvador-. Giuseppe è stato un amico sincero che ci ha sempre aiutato. Ricordo ad esempio il suo grande sostegno per realizzare nel 2013 a Vittorio Veneto i campionati italiani di ciclocross. Dal calcio al ciclismo alla pallavolo dell’Imoco Volley, non si è mai tirato indietro: gli bastava vedere i ragazzi divertirsi mentre praticavano sport. E oggi tutti noi lo ricordiamo con affetto e gratitudine». Lo scorso agosto Casagrande aveva manifestato i primi segnali del male, tanto che in autunno aveva preso carta e penna ed aveva scritto alle sue “tose” del Calcio Femminile Permac Vittorio Veneto spiegando il motivo della sua assenza dagli stadi, senza però venire meno -da lontano- al tifo e al sostegno della squadra. In questi mesi ha lottato con determinazione e forza contro il male, che però alla fine ha avuto il sopravvento.

Lascia la moglie Rosaria, il figlio Luca e il fratello Giovanni. L’addio sarà dato domani, in cimitero, in forma privata come previsto dalle misure per il contenimento del coronavirus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA