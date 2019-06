Il male spegne il sorriso di Diego, capofficina della Savno, morto a 35 anni

di Claudia Borsoi

VITTORIO VENETO - Se n'è andato nel cuore della notte. Per oltre un anno ha lottato con tutte le sue forze contro il male, subdolo e aggressivo, che si era manifestato proprio nel fiore della sua vita. Sono in tanti in queste ore a piangere la morte del 35enne Diego Daniotti, DD per gli amici, dipendente della Savno. Originario del quartiere di Carpesica, dove tutti lo conoscevano e lo stimavano, lascia nel dolore la mamma Claudia, il papà Gianni, la fidanzata Denise e i fratelli Sergio, Gianmaria e Mattia. «Il...