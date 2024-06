VITTORIO VENETO (TREVISO) «Votate Balliana!». Dopo alcuni giorni di silenzio, digerita la sconfitta che lascia pur sempre dell’amaro in bocca, il leghista Giovanni Braido – candidato sindaco della coalizione formata da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Vittorio, Indipendenza Veneta e civica Giovanni Braido Sindaco – esce allo scoperto in vista del ballottaggio del 23 e 24 giugno fra la candidata sindaco del centrosinistra Mirella Balliana (Pd, Rinascita Civica-Partecipare Vittorio, Progetto Vittorio Futura, Vittorio Vive e civica Mirella Balliana Sindaco) e il candidato di centrodestra (Forza Italia, civica Gianluca Posocco Sindaco e lista Toni Da Re) ed ex leghista Gianluca Posocco. Braido, com’è nel suo stile, parla apertamente, senza peli sulla lingua e dice chiaramente ciò che lui non farà: nessun sostegno a Posocco e, indirettamente, a Gianantonio Da Re con il quale non regnano da anni buoni legami.

Braido, lei pensava in un altro finale per questo appuntamento elettorale, giusto?

«Sì, i sondaggi davano tutt’altro esito. Meglio comunque aver perso ora che al ballottaggio».

Rimangono in corsa Balliana e Posocco: li ha sentiti?

«Balliana si è subito, all’esito del primo turno, premurata di telefonarmi e questo l’ho apprezzato. Poi ieri (mercoledì ndr) l’ho anche incontrata. Posocco e la sua squadra, invece, mai sentiti».

Apparentamento in vista per il ballottaggio?

«No, non ci sarà, né con l’uno né con l’altro».

Ma darà indicazioni ai suoi 2.873 elettori, quelli che l’hanno votata al primo turno?

«Personalmente, e in via ufficiosa parlo anche per tutti i rappresentanti delle cinque liste che mi hanno sostenuto, ritengo che tra una persona perbene ed un qualcos’altro, sia da scegliere Mirella Balliana».

Quindi lei al ballottaggio non andrà al mare, ma voterà e lo farà per la candidata sindaco del centrosinistra?

«Sì, esatto. Mi appello dunque agli elettori delle mie cinque liste: votate Balliana!».

Perché non per Posocco, suo ex collega di partito e di area centrodestra come la vostra coalizione?

«Qualcuno (Toni Da Re ndr) ha voluto eliminare la Lega a Vittorio Veneto e il centrodestra unito. Ora, se si vuole ripartire, lo si farà da zero».

A lei, come candidato sindaco non eletto, spetta – sia che il sindaco sia Balliana, sia che sia Posocco – un posto da consigliere comunale in aula: tornerà dopo 15 anni di assenza?

«Con Posocco sindaco non farò mai il consigliere di minoranza. Se invece il sindaco sarà Balliana, sì, sarò in consiglio tra i banchi dell’opposizione».

Che aria tira nel suo partito? Mercoledì sera in sede c’è stato un primo incontro tra militanti e simpatizzanti post esito elettorale…

«Non vi ho partecipato. Domani (stasera ndr) arriverà il segretario provinciale Dimitri Coin».

Lo ha sentito in queste ore?

«No, non mi ha telefonato, come non lo ha mai fatto durante la campagna elettorale. L’unica sua presenza in città è stata in apertura alla campagna elettorale, quando è arrivato il presidente del Veneto Luca Zaia per la mia presentazione pubblica. Poi Coin non si è più visto, non c’è mai stato, né fisicamente né con una telefonata. Per settimane ha flirtato con Toni Da Re e per questo, a mio avviso, andrebbe espulso dalla Lega».

Voci dicono che nell’incontro proporrà di sostenere Posocco…

«La Lega di Vittorio Veneto non intende sostenere la giunta attuale, quindi Posocco, che si è dimostrata anti-Lega. Noi siamo leali verso i cittadini e non li tradiamo. Per noi non ci devono essere personalismi se a rimetterci è poi la città. Tutta l'attuale giunta, con l’esclusione di Bruno Fasan, si è dissociata pubblicamente dalla Lega vittoriese per cui con la Lega non c'è più nessun legame».

A militanti e simpatizzanti leghisti, che si sente di dire?

«Ringrazio tutti i rappresentanti della Lega, quella dell’ortodossia come qualcuno l’ha voluta definire, che mi ha sostenuto in questa campagna elettorale».