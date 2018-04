Ubriaco abbatte dieci cartelli e si cappotta. «Non è colpa mia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VITTORIO VENETO - Salta la rotatoria, abbatte lungo la corsa una decina die l'auto cappotta e si ribalta, fermandosi con le ruote all'insù. L'uomo riesce a uscire dall'auto ribaltata con una ferita al volto, sotto choc e alquanto alticcio. Alla polizia stradale afferma, però, di non essere stato alla guida del mezzo, unadi sua proprietà, coinvolta nell'incidente accaduto poco dopo la mezzanotte, all'altezza dell'Emisfero in via Matteotti. «Alla guida c'era uno che non conosco, ed è scappato» avrebbe detto il vittoriese S.R., 56 anni, ai primi soccorritori.