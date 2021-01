Vittorio Veneto. Gratta e vinci Doppia sfida: con 5 euro ne porta a casa 500mila

VITTORIO VENETO - Vincita record in città: con il gioco del gratta&vinci Doppia sfida, un biglietto da 5 euro, sono stati vinti 500mila euro. Ignoto il fortunato giocatore che avrebbe acquistato il biglietto al bar Jolly, sul retro del municipio in piazza Medaglie d'Oro. Emma Ly, che da due anni e mezzo gestisce il bar, venerdì si è trovata tra la posta una busta con dentro la copia del biglietto vincitore. Effettivamente dall'app di Lottomatica viene confermata una vincita da mezzo milione di euro a Vittorio Veneto. Difficile poter dire se il vincitore sia un vittoriese, vista anche la prossimità con la stazione delle corriere. «Nella busta racconta Emma ho trovato due fotocopie del biglietto vincente. Su uno dei fogli è riportata la data del 14 gennaio 2021, forse il giorno in cui è stato acquistato il biglietto. Ma non avendo più il pacchetto con quella matrice, perché ormai esaurito, non so se sia stato acquistato qui da noi. Presumo di sì, altrimenti non avremmo ricevuto la busta». Sulla busta solo l'indirizzo del destinatario e nessun elemento per risalire al mittente. Dunque il fortunato vincitore rimane al momento ignoto.

La vincita di 500mila euro, l'importo massimo di questo gioco, è avvenuta grazie al numero 14 che nascondeva il mezzo milione di euro. In città non si registrava una vincita simile da decenni. E in effetti la probabilità al gioco Doppia sfida di vincere 500mila euro è di una ogni 6.480.000 biglietti. «Da noi è la prima volta che si vince così tanto. Abbiamo avuto ancora vincite con il gratta&vinci da 500 euro o da mille euro, ma mai di più» racconta la barista. Ieri in città la notizia della vincita si è subito diffusa. Il fortunato vincitore ora, con questi 500mila euro, potrà senz'altro dire di aver iniziato bene il 2021. (c.b.)

