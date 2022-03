VITTORIO VENETO - Addio a Suor lavoro in bici. Lutto nella comunità delle suore Figlie di Maria Ausiliatrice, le salesiana dell'opera De Mori di via Cavour: mercoledì si è spenta suor Raffaella Soga, da oltre trent'anni direttrice del Ciofs-Fp, il Centro Italiano Opere Femminili Salesiane-Formazione Professionale, che ha sede sempre a Serravalle. 81 anni, fino all'ultimo è stata a fianco dei suoi studenti ed impegnata a metterli in relazione con il mondo del lavoro. E numerosi sono gli imprenditori che hanno espresso cordoglio per la morte di suor Raffaella, testimoniando le sue grandi capacità umane, relazionali e anche imprenditoriali, intese come saper dare una collocazione ai tanti giovani che seguono uno dei corsi post-diploma o post-laurea. Un impegno, il suo, vissuto sempre secondo gli insegnamenti di don Bosco. Non bisogna mai smettere di educare, è l'unica prevenzione. Se investi in un giovane, lo salvi! soleva dire. E in bici non avendo la patente - girava le aziende del vittoriese per trovare prima uno stage, poi anche un lavoro ai suoi studenti.



I RICORDI

«Conoscevo suor Raffaella e la stimavo tantissimo ricorda l'imprenditore Massimo Colomban che, prima in Permasteelisa, poi a Castelbrando ha sempre collaborato con il Ciofs offrendo occasioni di stage e di impiego a tanti giovani - Suor Raffaella rimarrà nel nostro cuore come grandissimo esempio di scuola vicina alle imprese». Con alcuni imprenditori, come Ivana Casagrande moglie di Colomban, il rapporto negli anni era cresciuto, tanto da stringere vere e proprie amicizie: «Suor Raffaella era unica» testimonia Casagrande. Anche Luciano Mazzer di Tegola Canadese conferma: «Era una grande suora, una grande donna. Più di 2.000 ragazze hanno partecipato ai corsi di formazione da lei inventati. Ha curato il loro inserimento nelle aziende seguendo personalmente il loro percorso per anni. Un esempio per tutti noi. Alcuni giorni fa, alla mia domanda di come stava, mi risposte: finché il mio cervello funziona e le mie gambe possono portarmi ove ho bisogno, non posso lamentarmi e continuo la mia missione». E nonostante da tempo non stesse bene, suor Raffaella non aveva mai smesso di guidare il Centro e di essere attiva.

L'IMPEGNO

Solo pochi giorni fa aveva accompagno un gruppo di studenti alla Itlas: «La sua era un'infaticabile e tenace opera di formazione e di accompagnamento al lavoro di molti giovani veneti» dicono dall'azienda. Nata a Valdagno, aveva prestato servizio in varie comunità salesiane fino ad approdare negli anni 80 a Vittorio Veneto. Il funerale lunedì alle 10 nel duomo di Serravalle.