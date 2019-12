Minacce, rapine, botte: presa la baby gang, sono tre sedicenni

di Vera Manolli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Adolescenti minacciati, picchiati e rapinati dalla baby gang: denunciati tre sedicenni. In un caso la vittima era stata presa di mira da tre bulli che in diverse occasioni lo avrebbero minacciato, rapinato anche solo per 50 centesimi. Il ragazzino, come altri suoi coetanei minorenni, non ha più retto a quella violenza verbale e soprattutto psicologica della baby gang e ha confessato tutto ai genitori.