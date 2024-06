Vittorio Redigolo, ex consigliere comunale di Cimadolmo, si sente male e muore dopo la festa per la vittoria del sindaco Giovanni Ministeri. Il figlio: «Papà sei stato tutto per me»

CIMADOLMO (TREVISO) - Festeggia la vittoria alle elezioni e si sente male, morto Vittorio Redigolo di 70 anni, ex consigliere comunale di Cimadolmo. Quello di lunedì 10 giugno, doveva essere un giorno di gioia, senza pensieri, dopo settimane a ritmo concitato e attesa per il voto. E lo era. Fino a quando, dopo essere tornato a casa, a Stabiuzzo, alla fine dei festeggiamenti per il terzo mandato consecutivo da sindaco di Giovanni Ministeri, Redigolo si è sentito male, si è accasciato a terra ed è spirato. Il figlio Alberto: «Papà sei stato tutto per me. Sei un esempio per tutti - scrive sui social -, in particolare per me.

Grazie di tutto quello che hai fatto per me».

L'ultima foto di festa, poi la tragedia

A darne notizia è stato proprio il neo rieletto sindaco e il suo gruppo con un post su Facebook dov'è stata condivisa l'ultima fotografia, proprio quella dei festeggiamenti: «Abbiamo scattato questa foto solo poche ore fa con un nostro sostenitore, Vittorio Redigolo, che tristemente è mancato all’affetto dei suoi cari e di tutta la comunità - si legge -. In segno di rispetto, non ce la sentiamo di festeggiare il risultato amministrativo. Ci scusiamo con la cittadinanza, ma tutto viene annullato. Riposa in pace Vittorio, che la terra ti sia lieve». L'ultimo scatto ritrae Redigolo in compagnia del sindaco Ministeri, i consiglieri della lista "Ministeri sindaco, Forza Italia e Lega" fuori dal bar Roxy di via Roma. Nel giro di poco, il post ha raggiunto numerose persone che hanno commentato facendo le condoglianze alla famiglia ed esprimento vicinanza. «Non ci sono parole, sembra quasi impossibile», scrive qualcuno. «Sento che con lui se ne va una parte di me stessa - aggiunge una signora -. Era una persona speciale, buona, sincera e leale che aveva il dono dell'ironia ed un acume psicologico raro. Un vero amico».

L'impegno in politica

Dal 1999 al 2004, Redigolo è stato consigliere comunale accanto ad Egidio Cadamuro. Aveva lavorato per diverso tempo nella casa di riposo di San Donà di Piave ed è stato rappresentante sindacale. Nelle ultime elezioni ha sostenuto la canidatura di Ministeri. Lascia la moglie Maria Luisa e il figlio Alberto. Fissata la data del funerale che si terrà il prossimo venerdì 14 giugno alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Cimadolmo.