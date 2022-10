MONTEBELLUNA - Da cento anni una mano della famiglia Polin mette in moto la magia del cinema a Montebelluna. Ieri azionava il grande proiettore con la pellicola di celluloide, oggi un quasi invisibile apparecchio digitale. I Polin fanno vivere lo schermo dal 1922, da allora hanno proiettato qualcosa come 30 mila film. È rimasto aperto anche nei giorni della guerra. Una specie di Nuovo cinema Paradiso, solo che questo si chiama Eden, il piccolo paradiso è molto più terrestre, più umano. Ieri lo spettatore entrava in sala e il fascio di luce del proiettore fendeva a fatica la nuvola di fumo che riempiva azzurrina ogni spazio. Oggi è vietato fumare. La gente stava in piedi, ora prenota il posto a sedere. Si fermava anche per tre spettacoli di fila, si alzava quando si spegnevano le luci e la parola Fine era sbiadita. Adesso si entra a orario e si esce alla parola The End. Quando l'Eden è nato, mentre scorrevano sullo schermo le immagini mute, un pianista aggiungeva dal vivo la colonna sonora. Sul finire degli Anni Trenta, in tempi di impero e di autarchia, il regime fece sparire i nomi stranieri, l'Eden somigliava troppo al cognome del primo ministro della perfida Albione; fu consigliato Cinema Italia, patriottico al punto giusto.

Tutto è incominciato dietro quella facciata ispirata alla Secessione Viennese. Alberto Polin e il conte Rinaldi pensarono a un grande locale con salone per le feste e il cinematografo. Montebelluna voleva festeggiare i 50 anni da quando il vecchio mercato era sceso in pianura e la città era diventata più grande e ricca. Per l'occasione i due soci organizzarono un veglione danzante durato fino all'alba. Cento anni fa, Ludovico Polin detto Nino acquistò la sala con l'idea di creare il grande cinema della zona. Faceva tutto lui, anche il pianista per risparmiare. «Non so quanto svolgesse volentieri anche questo secondo mestiere», commenta Vittorio Polin, di Montebelluna, 65 anni, ingegnere elettronico, insegnante. È lui a gestire il nuovo cinema Eden, a segnarne i cento anni, ma con una preoccupazione: «Siamo affascinati dal passato, ora pensiamo a cosa fare nei prossimi cento giorni».

Tre sale, una da oltre 200 posti, due più piccole da cento. Anche questa settimana sette titoli in cartellone. Vittorio è sposato con Alessandra, hanno due figli: Barbara che lavora a Bruxelles, Riccardo che si occupa di computer grafica.



Ma il cinema è sempre stato nella sua vita?

«Oggi del cinema mi occupo solo io. Essendo il cinema della famiglia, l'abbiamo tutti vissuto fin da piccoli. Papà Rinaldo seguiva la sua azienda legata al settore calzaturiero a Ciano del Montello, ma quando occorreva faceva il proiezionista. Pure io ho imparato presto a fare l'operatore di cabina. Da bambini c'erano anche la curiosità e il fascino delle macchine: un bambino non capisce tutto, ma vuole sapere tutto. È stata una combinazione fatale ed era bello anche il fatto che il cinema sia un'esperienza collettiva, la gente viene e la condivide: è come mangiare da soli in casa o mangiare in tanti al ristorante. Da bambini l'impatto dell'immaginario Disney è stato irresistibile, ma ero attratto anche dai grandi classici della comicità: da Charlot a Stanlio e Ollio. E, infine, la grande epopea del western. Un po' alla volta, crescendo, ho scoperto via via De Sica, Fellini e tutto il cinema italiano. Poi c'erano le fiammate: la grande stagione di Totò, a seguire quella di Franchi e Ingrassia, i film di Celentano, la serie di Bud Spencer e Terence Hill, quella con Bruce Lee».



Come è stata la grande stagione del cinema?

«Dopo la guerra sono arrivati subito i tempi del cinema popolare, nel senso che la gente davvero faceva la coda, stava in piedi, bastava sollevare la serranda e la folla faceva irruzione. Ci veniva anche perché stava al caldo, arrivava alle due e mezzo del pomeriggio e se ne andava all'ora di cena. Si facevano amicizie, molti mi hanno raccontato di aver conosciuto la moglie o il marito qui al cinema. Ogni volta che riproponevamo Via col vento facevamo grossi incassi, così pure con i kolossal tipo I Dieci Comandamenti. Nei primi anni 50 arrivavano in serie i film western nei quali c'era sempre un cattivo antipatico: è capitato che una volta uno spettatore ha tirato fuori la baionetta ed è andato contro lo schermo per uccidere il cattivo. Sembrava lui stesso un attore del film. Poi andavano fortissimo i film strappalacrime, come I figli di nessuno, il pubblico usciva dicendo: come mi sono divertito, ho pianto tanto».



Quali film negli anni successivi sono stati campioni d'incasso?

«Per La dolce vita di Fellini ci fu uno scandalo. Nonno Ludovico raccontava che era arrivato il parroco perché non voleva che venisse proiettato, ma non si lasciò convincere; la nonna, invece, non è mai voluta scendere a fare i biglietti durante la programmazione del film. La censura funzionava da pubblicità indiretta: sequestravano le pellicole e la gente correva al cinema. Un successo clamoroso e sorprendente è stato Vajont, un fenomeno di massa, c'erano intere famiglie, compresi testimoni della vera tragedia che venivano. Il pubblico veniva giù dagli altri paesi come un fiume in piena, il film ha incassato più di tutti. Un grande incasso è stato Grease con John Travolta sul finire degli anni Settanta, avevamo le porte di vetro incardinate sopra e sotto, la folla per entrare le aveva scardinate. Senza dimenticare film che dicevano davvero qualcosa di nuovo: James Bond, l'Esorcista, Guerre Stellari Grandi incassi hanno fatto Harry Potter, la sagra del Signore degli Anelli, recentemente i film di Checco Zalone. Il grande successo di questa estate è stato Minions 2, animazione, ha fatto il pieno anche al cinema all'aperto, abbiamo dovuto mandare indietro le persone. Ci ha aiutato a pagare la bolletta del condizionatore».



Il suo ingresso a tempo pieno nel cinema?

«Dopo la laurea in Ingegneria elettronica a Padova ho lavorato in un'azienda nella quale mi occupavo di sistemi ottici e poi in una ditta che si occupava di aeronautica. Quando è crollato il Muro di Berlino, l'azienda è entrata in crisi perché legata soprattutto a commesse militari, ho colto l'occasione di un'uscita agevolata e sono corso al cinema che rischiava la chiusura perché papà si era messo in pensione. Il settore viveva la coda di una delle tante crisi: erano state liberalizzate le televisioni e c'era il boom delle videocassette. Il film Titanic ha riportato la gente al cinema, abbiamo incominciato a vedere i segnali della ripresa e questo autorizzava a provare un piano di rinnovo. L'impegno era che avrei portato l'Eden a compiere i cento anni».



L'industria del cinema ha un futuro?

«Quando nel 1891 lo chiesero ai fratelli Lumiere, risposero che il cinema era un'invenzione senza futuro. Diciamo che non ha futuro, ma comunque va avanti. Però, bisogna che il modello commerciale dei cinema cambi: un'attività che fa anche cultura e spettacolo deve essere in grado di automantenersi e questa è la condizione che la rende libera. Magari un giorno i cinema si estingueranno come i dinosauri, ma non ci saranno animali più affascinanti sulla piazza. In Jurassic Park ai dinosauri è stata data un'altra occasione per vivere, anche al cinema deve essere data la stessa possibilità. Il cinema l'hanno dato per morto tante volte: quando è arrivata la Tv, nelle sale hanno messo un secondo schermo per trasmettere con un videoproiettore mastodontico i programmi televisivi di successo, da Lascia o raddoppia? al Musichiere. Ce l'abbiamo fatta, a me piace ancora andare al cinema. Qualcuno ogni tanto ci dice: che bello, è come il Nuovo cinema Paradiso. Mi accontenterei di essere il paradiso terrestre, come dice il nostro nome, ma in realtà siamo nelle cornici del purgatorio: la cornice del Covid e poi quella della mascherina e poi quella dei costi energetici».