MASER - Corsi di guida sicura in nome di Vittoria. Mentre le emozioni legate alla scomparsa della 14enne Vittoria De Paoli, morta sabato sera per le conseguenze di un incidente in scooter, guidato da un amico di due anni più grande, non si spengono, anche in altri contesti il nome della giovane continua a riecheggiare. Del resto, sembra quasi impossibile che la vita possa tornare alla normalità dopo un evento tanto traumatico.

Ieri a Maser il sindaco Claudia Benedos ha festeggiato i neo diplomati di terza media che hanno conseguito il diploma. E nell'occasione è stata ben presente l'immagine di Vittoria, in memoria della quale è stato osservato un minuto di silenzio. Del resto la giovane era coetanea di quei ragazzi che stanno per imboccare la strada delle scuole superiori dopo aver frequentato le medie nello stesso istituto di Vittoria. «Anche lei era una 2006 - spiega il sindaco - quindi aveva la stessa età dei neo diplomati che abbiamo festeggiato oggi. Aveva però fatto la primina e quindi era avanti di un anno. L'abbiamo comunque ricordata in questo contesto». E non è mancato, come nel giorno del funerale, un monito ai ragazzi a godere appieno della vita cercando di non metterla a rischio. E, in tale ottica, il sindaco pensa di varare iniziative contro gli incidenti stradali che coinvolgano soprattutto i giovani.

«A Maser - spiega - è particolarmente elevato il numero di giovani morti sulla strada, Vittoria è indubbiamente la più piccola. Pureè risultatoanni fa e domenica scorsa lo zio mi ha chiesto di fare qualcosa». Di qui l'idea. «Ogni anno - spiega il sindaco - consegniamo la costituzione ai neo diciottenni nel mese di giugno. Vorrei anticipare l'evento e organizzare una, gestita dalla polizia municipale».«Anch'io del resto conosco quali siano le conseguenze degli incidenti: ho un fratello che vive da, per le conseguenze di un incidente subito quando di anni ne aveva 29. Una situazione che, da certi punti di vista, è peggiore della morte».E intanto anche il dirigente dei liceo Levi Ezio Toffano ha pensato a Vittoria pur in un momento di festa per la sua scuola, dove per la prima volta arriva a compimento il corso del Liceo Sportivo a Montebelluna con 4 studenti con il 100 e dove si contano 41 centini e 9 lodi. «Come è noto la nostra scuola è stata colpita dalla morte della giovane allieva - commenta Toffano - Questi 41 centini sono un raggio di luce in un anno complicato». Intanto, restanoil giovane che guidava lo scooter sul quale Vittoria ha trovato la morte.