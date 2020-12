Si sono aperte le porte del carcere per Vito Romano, il 49enne commerciante di gioielli di Breda coinvolto nella maxi inchiesta sul contrabbando di migliaia di Rolex da Hong Kong evadendo milioni di euro di dazi doganali grazie alla compiacenza di pubblici ufficiali corrotti. L’uomo, arrestato esattamente un anno fa all’esito di un’operazione della guardia di finanza di Venezia, dovrà scontare la pena residua di 2 anni, 5 mesi e quindici giorni di reclusione nel penitenziario trevigiano di Santa Bona, dove è stato scortato mercoledì pomeriggio dai carabinieri. Ieri mattina i militari dell’Arma hanno quindi notificato l’ordinanza di custodia carcerazione di Romano, che era finito a processo con l’accusa di corruzione, contrabbando aggravato e commercio di merce con marchi contraffatti.



IL MOTIVO

Le nuove norme introdotte dallo Stato impediscono di accedere ai benefici di legge nei casi di corruzione, cosa che invece accade per altre tipologie di reato. «L’entità della pena patteggiata dal mio assistito permetterebbe altre soluzioni al carcere - afferma l’avvocato Maurizio Paniz, legale di Romano -. Mi chiedo a questo punto se sia giusta la retroattività della norma, ed è un problema che sottoporrò sia al giudice delle esecuzioni che alla Cassazione. Sapevamo dell’esistenza di questo rischio ma non lo riteniamo corretto: c’è gente che ha sciolto nell’acido Giuseppe Di Matteo che gode dei benefici, altra gente che sconta la pena agli arresti domiciliari, e invece in questo caso uno che ha patteggiato si ritrova in galera. Non c’è una ragione logica, Romano potrebbe tranquillamente essere affidato ai servizi sociali».

L’ARRESTO

Tra il 2015 e il 2019 Vito Romano è stato la mente del sodalizio accusato di aver importato in modo illecito in Italia migliaia di orologi Rolex e Bulgari. Si recava personalmente ad acquistare nell’ex colonia britannica di Hong Kong, poi li rivendeva attraverso una delle tante società a lui intestate. Il tutto senza dichiarare i reali motivi dei suoi viaggi in Oriente, né le decine di migliaia di euro in contanti che portava con sé all’andata consegnandoli a un finanziere compiacente in servizio all’aeroporto di Tessera, Nicola Rosa di 45 anni, pure lui condannato a due anni e quattro mesi di reclusione. Nell’inchiesta erano finiti anche il figlio e la figlia di Romano, di 22 e 20 anni, che a più riprese avevano accompagnato il padre aiutandolo a rientrare con i trolley carichi di orologi. E così pure altri due uomini, il commerciante napoletano 45enne Luca Silvestri e Stefano Pizzolato, 54enne vicentino. Solo tra aprile e ottobre dello scorso anno avrebbero fatto entrare clandestinamente in Italia 2.250 Rolex per un valore stimato in oltre 11 milioni di euro, e un’imposta evasa di quasi due milioni e mezzo di euro. Elevatissime anche le confische disposte dal giudice nei confronti degli indagati, pari a 13 milioni.

IL MODUS OPERANDI

Come ricostruito grazie a una lunga inchiesta fatta di intercettazioni telefoniche e ambientali, l’impresa criminale si basava sulla corruzione di pubblici funzionari in servizio alle dogane aeroportuali, a partire da Rosa che operava al Marco Polo di Tessera. Lui aveva il compito di consentire a Romano e ai suoi accompagnatori di lasciare l’Italia senza dichiarare il possesso delle ingenti somme di contanti, mentre al loro rientro faceva in modo che le valige cariche di merce passassero la dogana dichiarando solo una parte irrisoria degli oggetti importati.



