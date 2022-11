Visottica Group acquisisce il 60% di Ethos, una nuova era con lavorazioni galvaniche

SUSEGANA (TREVISO) - Visottica Group, azienda veneta di Susegana leader nella produzione di componenti per occhiali, ha annunciato l'acquisizione del 60% del capitale sociale di Ethos Srl, società specializzata nelle lavorazioni galvaniche per i settori di occhialeria e moda con sede a San Zenone degli Ezzelini. L'operazione - informa una nota della società - rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di sviluppo industriale avviato dall'azienda di Susegana, creando un polo tecnologico di altissimo livello.

Ethos nasce nel 2009 da Daniele Bernardi e Michele Segafredo, per trasferire nel comparto della moda il know-how maturato per alcuni anni nel settore dell'oreficeria. L'azienda - che impiega 18 dipendenti - è specializzata in lavorazioni galvaniche su ottone, zama, ferro, accessori moda e pelletteria e ha tra i suoi clienti importanti realtà del mondo della moda e dell'occhialeria. Il fatturato previsto per il 2022 è di circa 3 milioni di euro, in crescita rispetto al 2021.

Visottica nel 2021 ha rilevato il 50% di Eurodecori, realtà bellunese specializzata nella produzione e lavorazione di particolari in zama, e ha portato a termine l'acquisizione della maggioranza del capitale di Ookii, società specializzata in micromeccanica di precisione localizzata nel distretto dell'occhialeria di Belluno, e di Matrix (di cui Ookii detiene il 100% del capitale) azienda leader nella produzione di componenti 'Mim' (Metal Injection Molding) e microfusione. Nei mesi scorsi, ha infine finalizzato l'emissione di un bond per un importo di 5 milioni di euro, con l'obiettivo di supportare la crescita e gli investimenti del Gruppo.