Visita fiscale del medico, ma nella casa sbagliata: 54enne si trova con lo stipendio decurtato

CASIER - R.C.,e dipendente di un supermercato, è rimasta vittima di una vicenda grottesca. La donna, infatti, dopo un ricovero di 15 giorni in ospedale per una delicata operazione, una volta tornata nella sua casa di Casier-Dosson ha ricevuto la. E qui è nato l’inghippo. Chi ha effettuato il controllo, infatti, seguendo l’attestato telematico di malattia rilasciato dall’ospedale, si è recatonella via indicata, al civico 10, mentre la donna vive in un vicolo della stessa via, anch'essa al civico 10. Risultato? Anche dopo aver svelato l’equivoco alla donna è stato annunciato che le verrà. Per questo la 54enne trevigiana ha deciso di rivolgersi all’ufficio legale dell’Adico che ora valuta il ricorso.La vicenda, come detto, si sviluppa attorno a un dato contenuto nell’attestato telematico di malattia. Nel foglio, infatti, alla voce “residenza e domicilio” è già stampata la dicitura via/piazza. Nel caso in questione, una volta dimessa R.C. ha indicato il nome della sua strada,. La donna ha spiegato che «il medico è andato in via Tabanelli, 10 e, pur non essendo scritto alcun nome sul campanello, ha suonato e non ha trovato nessuno. A quel punto ha lasciato nella cassetta delle lettere il verbale della visita andata a vuoto». A nulla, però, sono valse le successive spiegazioni presentate all’Inps da R.C.