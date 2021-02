TREVISO - Fino a un paio di settimane fare era impossibile. Ora però l'azienda sanitaria ha stilato un preciso protocollo che permette ai familiari dei pazienti Covid in gravi condizioni, di fare loro visita nelle terapie intensive degli ospedali dell'Usl 2. Non è una cosa da poco. Anzi. In questi mesi sono state tante, troppe le persone che non hanno potuto nemmeno vedere i propri cari, se non quando li hanno accompagnato in ospedale, ben prima che le loro condizioni precipitassero, oppure che per settimane non hanno potuto dar conforto ai propri timori accedendo direttamente alle sale in cui da giorni lottavano contro l'infezione. Ovviamente le linee guida aziendale dettano condizioni precise e molto rigide, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza volte a limitare il rischio di contagio. «Nel rispetto delle normative che vietano le visite nei reparti in cui sono ricoverati pazienti Covid - spiega il commissario dell'Usl 2 Francesco Benazzi abbiamo ritenuto, in un'ottica di umanizzazione, di poter recepire, in questa fase, le richieste che ci sono pervenute dai familiari dei pazienti in gravi condizioni ricoverati in terapia intensiva, costretti a fare i conti, oltre che con la grave malattia di un congiunto, anche con l'impossibilità di vederlo. Mentre negli altri reparti il problema è stato superato per tutti i pazienti, grazie alla tecnologia, con l'utilizzo dei tablet che consentono di mantenere i contatti con la famiglia, in rianimazione sono ricoverati anche pazienti che versano in situazioni estremamente critiche, collegati a macchinari e sottoposti a procedure che impediscono comunicazioni tramite cellulare o tablet».



IL PROTOCOLLO

L'Usl ha messo a punto una procedura molto precisa, il cui iter è stato seguito dal dottor Umberto Gasparotto, che prevede l'accesso in terapia intensiva a un massimo di due familiari per ogni paziente per un massimo di 15 minuti. «I familiari vengonoaccolti da un professionista, che anticipa loro ciò che vedranno - precisa Gasparotto -, spiega loro le indicazioni di comportamento da rispettare durante l'accesso e successivamente li accompagna». Il via libera alla procedura è stato dato dopo una prima fase di sperimentazione, conclusa il 31 gennaio. «Il gradimento sia dei familiari dei pazienti che degli operatori è stato notevole afferma il dottor Antonio Farnia, direttore della terapia intensiva del Ca' Foncello -. Oltre ad essere molto apprezzata, questa procedura non ha comportato particolari problemi organizzativi per il reparto». «Conclusa la sperimentazione e visti i risultati anticipa Benazzi la procedura che consente le visite ai pazienti in gravi condizioni ricoverati in terapia intensiva diventerà routinaria in tutti i nostri ospedali che accolgono pazienti Covid in condizioni critiche nelle terapie intensive, vale a dire Treviso, Conegliano, Montebelluna e Vittorio Veneto».



IL BOLLETTINO

I Coronavirus, nonostante il continuo calo di contagi e ricoveri, continua a mietere vittime. Altre 23 persone, negli ultimi 5 giorni, hanno perso la vita per il Covid-19. Nel bollettino regionale, la tragica conta dei decessi dall'inizio dell'epidemia è arrivata a quota 1.362 vittime dello scorso febbraio ad oggi. I nuovi casi, però, continuano a diminuire. Ieri sono stati solo 48 i nuovi contagi, mentre il numero dei trevigiani alle prese con l'infezione sono 2.523 (-205 rispetto alle precedenti ventiquattro ore). Scendono a 220 i pazienti ricoverati in area non critica, cui si aggiungono gli altri 32 in terapia intensiva. Ora la speranza è che l'onda lunga del picco di inizio dicembre sia passata, anche se in molti temono che la curva dei contagi possa rialzarsi già entro fine mese. (m.fav)



