TREVISO - Il virus Zika torna nella Marca. Un uomo di 50 anni residente in via Cattaneo a Treviso è risultato positivo pochi giorni dopo essere rientrato dai Caraibi. E ora è scattata la disinfestazione straordinaria contro la zanzara tigre.

Virus Zika, i sintomi del virus

Il trevigiano aveva iniziato a sviluppare alcuni sintomi simil influenzali, come febbre e male alle ossa. È stato proprio il recente viaggio in zone infette a spingere l'Usl a eseguire i controlli anche per i virus tropicali. Il contagio da Zika è emerso in questo modo. Nella Marca non si vedeva da ormai sei anni (sempre con casi di rientro). Negli ultimi dieci giorni il 50enne ha rispettato l'isolamento. Adesso si è negativizzato. Ma si vuole scongiurare anche il rischio più remoto che si possa sviluppare un focolaio. Zika è un virus tropicale. Non è presente nel nostro territorio. La zanzara tigre, però, potrebbe trasmetterlo anche qui pungendo la persona infetta. Ecco perché è scattata l'emergenza sanitaria che ha aperto le porte alla disinfestazione straordinaria contro le zanzare in un raggio di 200 metri dall'abitazione della persona contagiata.



Disinfestazione straordinaria dalla zanzara tigre



Il sindaco Mario Conte ha firmato l'ordinanza ad hoc. Il trattamento adulticida lungo le strade nella zona di via Cattaneo, la parte del cavalcavia di San Giuseppe che scende verso il centro città, è iniziato ieri notte, dalle 23. Non ci si può però fermare solo alle aree pubbliche. L'ordinanza impone ai residenti nella stessa zona di aprire anche le porte dei cortili agli operatori della cooperativa Triveneta Multiservizi per consentire loro di rimuovere eventuali focolai larvali delle aree private. «Il rischio che si possa sviluppare un focolaio di Zika è molto basso spiega Erminio Bonsembiante, direttore del servizio Igiene e sanità pubblica dell'Usl della Marca l'obiettivo della disinfestazione è ridurlo ulteriormente fermando le già poche zanzare che almeno teoricamente potrebbero diffondere il virus».



Zika, rischio in gravidanza



Le stime dicono che nell'80% dei casi l'infezione da Zika è asintomatica. I sintomi, quando presenti, sono quelli simil-influenzali. Durano tra i quattro e i sette giorni. E raramente è necessario il ricovero in ospedale. A riguardo, l'attenzione maggiore è rivolta alle donne incinte: se l'infezione avviene in gravidanza si possono manifestare gravi complicanze nel bambino.



West Nile, casi in aumento