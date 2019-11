Zanetti, "re del caffè": «Virtus contro Treviso? E' il mio derby, ma non ci sarò: soffrirei troppo»

di Mattia Zanardo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Per me è come un derby». Massimo Zanetti, però, domenica non sarà a bordo campo a seguire Virtus Bologna-Treviso Basket. Perché impegni di lavoro inderogabili lo porteranno nei prossimi giorni all'estero. Ma soprattutto per ragioni di cuore: «Soffrirei troppo: se perde una starei male perché è il mio club, se non vince l'altra mi dispiacerebbe perché è la squadra della mia città. Meglio non vederla». Trevigiano doc, 71 anni, il re del caffè...