TREVISO - Come in un sogno, dentro e fuori il lussuoso hotel Excelsior del Lido di Venezia, storico protagonista del festival, in attesa di incrociare qualche attore, attrice o vip di casa in questi giorni nel palcoscenico della 77esima Mostra del cinema di Venezia per offrire ai nomi famosi del red carpet cure estetiche e massaggi.



Una giovane estetista professionista e massaggiatrice trevigiana, Veronica Zelma, 28 anni, è stata infatti arruolata in questi giorni nel team della bellezza in arrivo da una nota scuola di massaggio olistico, la Davasi di Roma, per prendersi cura del benessere degli illustri ospiti protagonisti della mostra: «Non ho mai provato un'emozione così grande. Sono due notti che non dormo racconta Veronica In tutto siamo 32 allievi che sono stati scelti dalla scuola e siamo stati mandati a Venezia per avere la possibilità e il privilegio di offrire ai protagonisti della mostra del cinema l'attenzione e la cura dei massaggi».



Già al lavoro come estetista professionale da anni, Veronica, trevigiana d'adozione ma venezuelana d'origine, dal 2018 ha deciso di giocarsi una carta in più. Da qui la scelta di frequentare la scuola di massaggio olistico romana che ha anche una sede in Veneto, a Mestre. Per Veronica è arrivato giovedì il primo debutto professionale da sogno: «Insieme ai miei compagni di corso ci muoviamo all'interno dell'hotel Excelsior racconta Veronica Avviciniamo gli ospiti vip per proporre gratuitamente i massaggi olistici».



