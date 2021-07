Abusi sessuali sui baby calciatori, 40enne pedofilo condannato a 6 anni e 4 mesi

CASTELFRANCO - La v iolenza sessuale sui baby calciatori costa 6 anni e 4 mesi all’accompagnatore di una squadra di calcio finito sul banco degli imputati per fatti che risalgono al 2015 . L a sentenza di primo grado è stata emessa del T ribunale di Venezia nei confronti d ell’accompagnatore di una società di calcio castellana e vede anche l’aggiunta del divieto per 5 anni di frequentare luoghi dove ci sono dei minorenni.

L ’uomo, un operaio 40enne residente a Loreggia (Padova) , aveva adescato dei calciatori tra i 14 e i 19 anni. A dare il via alle indagini furono alcune confidenze fatte da un 16enne residente nell’Alta padovana al suo insegnante. Confidenze che sono poi state riferite ai genitori dello studente e denunciate alla stazione c arabinieri di Castelfranco che convoc ò il ragazzo insieme al papà. Al Comando, il giovane raccontò che il suo accompagnatore l’aveva toccato in macchina mentre si stavano spostando per questioni legate al calcio nell’agosto del 2015. Dopo le avance, il ragazzo avev a ricevuto dall’accompagnatore dei dvd pornografici contenenti in gran parte video omosessuali. Contenuti che l’uomo aveva inviato al 16enne sottoforma di fotografie anche via Whatsapp e che sono rimasti nella memoria del telefono del giovane.