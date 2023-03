Picchia e deruba la ex vicino alla stazione dei treni di Treviso: 35enne fermato e espulso dall'Italia

TREVISO - Picchia e deruba la ex poi fugge, arrestato dalla Polizia di Stato. L'accaduto lunedì notte, 13 marzo, nella stazione ferroviaria di Treviso dove una donna è stata prima picchiata e poi derubata dall'ex compagno. La segnalazione di alcuni passanti è arrivata alla Questura che ha subito inviato degli agenti sul posto che hanno prestato soccorso alla signora che ha fornito loro un accurato identikit dell'uomo che nel mentre si era dato alla fuga.

Picchia la ex e la deruba, è irregolare in Italia

Le volanti della Questura sono così ripartite alla ricerca dell'uomo, uno straniero di 35 anni con precedenti e in Italia irregolarmente. Gli agenti lo hanno identificato vicino al luogo dove si era consumata la violenza e con sé aveva ancora gli oggetti rubati alla ex compagna. Immediato l'arresto per il 35enne che, alla luce delle irregolarità sulle norme di soggiorno in Italia, è stato preso in carico dall'Ufficio immigrazione che gli ha notificato un decreto di esplusione.