Minacce e aggressioni alla ex compagna, arrestato ex rugbista

TREVISO - Un giovane di 26 anni di origini brasiliane è stato arrestato dalla polizia di Treviso con l'accusa di lesioni e atti persecutori ai danni della sua ex compagna. L'uomo, ex giocatore di rugby residente nella zona di Oderzo, secondo l'accusa avrebbe intimorito più volte la ex convivente, fra l'altro annunciandole l'intenzione di incendiare la sua abitazione. Dati anche i precedenti per maltrattamento nei confronti dei genitori, il giovane è stato rinchiuso nel carcere di Treviso.

