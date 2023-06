Violento temporale sulla Marca: allagamenti e cadute di alberi nella Pedemontana

TREVISO - Dalle 17:30 di oggi, 10 giugno 2023, i vigili del fuoco sono impegnati con diverse squadre per interventi dovuti a un violento temporale che ha interessato soprattutto (ma non solo) la zona pedemontana del trevigiano. Interventi per piante e rami pericolanti, rimozione di ostacoli alla circolazione, pali pericolanti e allagamenti a: Conegliano, Cordignano, Nervesa della Battaglia, Volpago, Susegana, Vittorio Veneto, Montebelluna, Trevignano, Silea. Eseguiti una ventina di interventi.