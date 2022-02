TREVISO - La dottoressa chiedeva Amarone e Barolo, ma poteva accontentarsi anche di Marzemino. Spuntano pure dettagli enologici trevigiani dall'inchiesta, condotta dalla Procura di Vicenza, che vede 5 residenti nella Marca indagati per l'ipotesi di falso, nell'ambito di un giro di presunte false vaccinazioni per ottenere il Green pass. Certificato che è stato sequestrato ai pazienti, mentre sono finiti ai domiciliari il medico di medicina generale Daniela Grillone Tecioiu, il suo compagno Andrea Giacoppo e il nefrologo Volker Erich Goepel, accusati a vario titolo anche di corruzione e peculato.

LE BOTTIGLIE

L'interrogatorio dei tre è stato fissato per lunedì davanti al giudice per le indagini preliminari Matteo Mantovani, dove la coppia sarà difesa dall'avvocato Fernando Cogolato, mentre l'altro arrestato verrà assistito dal penalista Massimo Malipiero. Sono invece a piede libero in 14: un paio di segretarie dell'ambulatorio al centro della vicenda e una dozzina di persone che avrebbero ricompensato le finte immunizzazioni con soldi contanti o altre utilità. In quest'ultima categoria rientrerebbero le bottiglie di vino pregiato, secondo i riscontri della Squadra mobile a cui il pm Gianni Pipeschi ha affidato gli accertamenti, anche attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali e informatiche. Grazie all'attività di indagine sono stati identificati i trevigiani coinvolti nella vicenda: una 40enne di Castelfranco e un 51enne di Roncade, che avrebbero ricevuto la prestazione dalla dottoressa Grillone Tecioiu a metà dicembre, nonché una 52enne originaria di Pederobba, un 57enne di Maser e una 24enne di Castelfranco, che invece avrebbero fruito del servizio all'inizio di gennaio nello studio del dottor Goepel a Fara Vicentino.



IL CONCORSO

L'episodio del vino riguarda il 51enne di Roncade, arrivato nello studio medico di Vicenza. Stando alle registrazioni effettuate dagli investigatori, l'uomo avrebbe consegnato alla professionista una bottiglia di Marzemino, specificando che quel vino aveva vinto un concorso, dopodiché se ne sarebbe andato senza ricevere l'iniezione, che però è poi risultata nel Sistema informativo dell'anagrafe vaccinale regionale. Il dono sarebbe stato molto apprezzato dalla donna, che qualche giorno prima si era intrattenuta in considerazioni vinicole con altri due pazienti. Complimentandosi con lei per il suo impegno, i due le avrebbero chiesto quale regalo desiderasse e la 57enne avrebbe chiesto un vino rosso per brindare, precisando che poteva andare bene un Amarone o un Barolo.

LE DOSI

Altre erano invece le esigenze della 40enne di Castelfranco. Sottoposta all'obbligo vaccinale per motivi professionali, la donna avrebbe specificato di aver bisogno del Green pass proprio per andare a lavorare. Con l'occasione la paziente avrebbe anche preso accordi per sottoporre alla somministrazione, ritenuta fasulla dagli inquirenti, pure sua sorella. A ridosso di Natale l'attività della dottoressa Grillone Tecioiu sul fronte vaccinale era diventata così intensa da suscitare i sospetti dell'Ulss 8 Berica, che aveva deciso di sospenderle la fornitura delle dosi. È a quel punto che sarebbe stato coinvolto il dottor Goepel, il quale dagli atti dell'inchiesta risultava sospeso in passato per le sue posizioni no-vax e per questo sarebbe stato interessato ad aiutare in particolare i sanitari. È il caso della 52enne di Pederobba, la quale avrebbe però infastidito il 64enne. La donna non si sarebbe infatti limitata a chiedere l'appuntamento per sé, ma avrebbe coinvolto pure una decina di familiari, tra cui alcuni agricoltori. In uno sfogo con la collega, il nefrologo avrebbe ribadito la disponibilità ad agevolare il rilascio del certificato verde per gli operatori della sanità, che altrimenti avrebbero perso il posto di lavoro, non per chi ne aveva bisogno semplicemente per andare al ristorante.