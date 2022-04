VERONA/TREVISO - Oggi al via il Vinitaly. E Luca Zaia avverte. « Basta polemiche sul Prosecco ». È il P residente del Veneto, a margine di un incontro a Godega di Sant’Urbano ieri, 9 aprile, a prevenire le ormai classiche polemiche sull’exploit delle bollicine trevigiane. «Il prosecco è un modello che funziona, è l’unico che ante litteram si è dato delle limitazioni sull’uso di fitofarmaci a differenza di altri e trovo perciò poco corretto attaccare i produttori» dice chiaramente .

«Il Veneto resta la prima regione in Italia per produzione di vino, 11 milioni di ettolitri, oltre 55 denominazione, un terzo dell’export nazionale con 1,8 miliardi. Vino è identità e turismo - ha concluso Zaia - e aiuta la nostra bilancia commerciale».



IL PROGRAMMA



È indubbio che le bollicine saranno protagoniste nella tre giorni veronese. Dopo due anni di stop i consorzi sbarcano in forze alla manifestazione, con degustazioni e incontri. Inizia la Doc che oggi present a “ Ritratto di una Doc. Risultati 2021 e sfide future per tratteggiare i connotati di una realtà di successo” . Il Prosecco D oc è in piena salute con 627,5 milioni di bottiglie immesse nel mercato, +25,4%, rispetto al 2020, di cui ben 71,5 milioni nella versione Rosé . Gli occhi sono puntati sull’analisi dei mercati internazionali di riferimento, in funzione delle strategie che il Consorzio adotterà per fronteggiare l’attuale fase di incertezza. È previsto l’intervento di Paolo De Castro, membro della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo. Si prosegue alle 14 con la conferenza “Multidisciplinare, inclusivo, digitale: l’approccio dinamico per il cambiamento di gestione dalla vigna al calice”: il Presidente del Consorzio Stefano Zanette e Silvia Liggieri, r esponsabile dell’ a rea t ecnica v iticola, conducono il pubblico attraverso le tante azioni concrete messe in campo per contribuire allo sviluppo e al potenziamento della sostenibilità a livello di filiera vitivinicola.



