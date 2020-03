Anno sabbatico per il Vinitaly. Questo è la decisione più o meno condivisa verso cui si stanno orientando produttori e operatori del settore enologico. Il protrarsi dell'emergenza, un'epidemia creduta solo nazionale che diventa vera e propria pandemia, stanno portando anche il mondo viticolo a una considerazione condivisa: non ci sono le condizioni necessarie per il Vinitaly 2020. Sempre più voci dal mondo dei produttori si levano nella considerazione che purtroppo che non ci siano le condizioni necessarie per garantire un evento di livello e qualità e risonanza internazionali, come gli standard di Vinitaly stesso ci hanno abituati.



I MOTIVI

«Anch'io mi sono espresso favorevolmente allo spostamento - conferma Lorenzo Palla di Loredan Gasparini, cantina di Venegazzù - Noi saremo anche ripartiti ma nel resto d'Europa c'è un mese di lasco. Quindi nessuno arriverà. In queste situazioni è inutile fare cose che ci caricano di costi senza avere dei benefici. Non sappiamo quanto durerà la pandemia. Io credo che sia una decisione saggia quella di rinviare». In questi giorni le cantine si occupano soprattutto dei lavori in campagna: «Gli uffici sono tutti chiusi: riusciamo ad evadere ancora qualche sparuto ordine all'esterno. Ma in Italia è tutto fermo». Anche per conto della Federazione vignaioli indipendenti, di cui Palla fa parte, c'è la volontà di fare appello ai consorzi perché la manifestazione venga spostata al 2021.



L'ASPETTO ETICO

«Ritengo sia anche eticamente sbagliato fare il Vinitaly in un momento come questo» è il pensiero di Umberto Cosmo, di Cantine Bellenda: «Tra i nostri esportatori nessuno dall'estero ha intenzione di venire in Italia. E mi chiedo dunque: cosa ci andiamo a fare se non andare a sostenere fiere Verona spa?. Poi c'è la parte etica, sulla quale sto riflettendo da giorni. Che senso ha in una situazione così? Noi forse vediamo la pandemia come una vacanza: cuciniamo e stiamo insieme alla famiglia. Ma c'è gente che sta lavorando duro, c'è gente che muore». Cosmo spiega che sostenibilità è anche etica: «Ci dobbiamo distinguere anche da questo punto di vista, non soltanto per i trattamenti che facciamo in vigna». La perplessità è condivisa da Andrea Cartapatti, food and beverage manager: «L'Italia deve ripartire, condivido che però in un primo momento ci debba essere una sorta di discrezione». L'auspicio, anche economico, è che comunque il mercato si sia già un po' riattivato. «Auspico ed auguro ai colleghi e a tutto il settore che verso la metà di giugno saremo talmente occupati dal lavoro e dalla stagione incalzante da non aver tempo di pensare al Vinitaly. Sarebbe il segnale che l'Italia si è rialzata ed ha iniziato a riprendere ossigeno con buona pace per qualche tasting e per le pubbliche relazioni che cureremo in altro modo. Se si riprende la ristorazione, anche i vini avranno modo di lasciare i magazzini delle cantine».



L'ALTRA POSIZIONE

Decisamente più morbida la posizione dei consorzi. La Docg ritiene che le decisioni sia comunque in evoluzione: «C'è molta preoccupazione da parte dei produttori del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg. Ritengo però doveroso procedere in modo razionalmente - avverte il presidente Innocente Nardi - Ha fatto bene Veronafiere a rinviare la decisione sul da farsi ai primi giorni di aprile. Credo ci sarà condivisione nel realizzare il Vinitaly 2020 solo se sarà garantita una piena partecipazione degli operatori nazionali e internazionali, e non solo degli espositori».



«NIENTE POLEMICHE»

In controtendenza invece Stefano Zanette, presidente della Doc: «Fare polemica oggi e anticipare decisioni assolutamente imprevedibili mi pare fuori luogo - commenta - lo spostamento della data a giugno è stato concordato con le principali associazioni di categoria. Verona Fiere ha preso questa decisione sentendo tutti. La situazione sta peggiorando rapidamente purtroppo, e senza dubbio questo porterà l'ente Fiere veronese a fare nuove riflessioni. La situazione è più complessa del previsto. Ma, ripeto, anche lo spostamento in giugno è stato preso sentendo tutte le categorie. Ritengo che così verrà fatto anche nel prossimo futuro. Ai produttori dico: andare in Fiera è una scelta, non ci sono obblighi. Ognuno si può regolare di conseguenza».

