Era il 2005 e nasceva Vineria, dalla passione di Andrea Finato e Omar Bortoletto. Da Treviso, Vineria si allargò a Mirano, Jesolo e si spinse a Londra, in zona Abbey Road, quella delle leggendarie strisce pedonali finite sulla copertina dell'omonimo album dei Beatles. Era, Vineria, un format di locali moderni, giovani, piacevoli, informali ma curatissimi, piatti sfiziosi e vini mai banali, parola d'ordine convivialità e accoglienza. Tutto bello e tutto buono, ma dopo un po' il giocattolo cominciò a perdere i pezzi. Si spense l'insegna a Londra, poi via via tutte le altre. Finato creò il suo Med, prima a Conegliano poi a Treviso, dove ha messo definitivamente radici; invece Bortoletto si è insediato nella tenuta di Borgoluce, sulle colline sopra Susegana (vino, mozzarelle di bufala, carne, olio, birra, noci, una bella osteria) e da lì non si è più mosso.



LA STELLA DI BRUTTO

Ma l'anima di Vineria, in qualche modo, non si è mai spenta e il cuore di quella bella idea ha continuato a battere, sempre lì, dove tutto nacque, in via della Quercia. Prima con Francesco Brutto che ne fece la sua rampa di lancio, sette anni fa, conservandone anche il nome, però con l'aggiunta di Undicesimo (gli anni trascorsi, al tempo, da quando tutto iniziò), e conquistando la stella Michelin per poi dedicarsi al progetto Venissa, nell'isola di Burano. E adesso grazie ad un altro dei pionieri di quella bella esperienza, Marco Feltrin, trevigiano, classe 83, che proprio a Vineria, 16 anni fa (ne aveva 23), mosse i primi passi come apprendista in cucina, strano destino per uno talmente affascinato, all'epoca, dai romanzieri russi, da iscriversi dopo il liceo scientifico - ad un corso universitario di letteratura russa. Tentativo abortito presto. Meglio cucinare.



GIRAMONDO

Poi Marco cominciò a girare il mondo. Partendo da Londra: prima all'Harry's Bar, poi al ristorante di Heinz Beck, infine dal giapponese Nobu, roba grossa insomma. Dopo sei anni ecco l'Australia (Sydney) nel miglior ristorante italiano del paese - e dopo l'Indonesia, a Giacarta. Infine il rientro in Italia, un paio di anni fa. E, cercando il posto giusto per ripartire con un suo progetto, alla fine Marco è tornato dove tutto era cominciato, quasi 17 anni fa. Ristrutturata e rimessa a nuovo, l'ex Vineria è diventata Feria, festa in lingua spagnola ed è ristorante e bistrot, si viene per l'aperitivo, per il brunch domenicale o per una cena vera e propria. Assieme a lui, Regis Ramon Freitas, socio e amico di grande competenza, una certezza nel raccontare vini, creare cocktails, suggerire abbinamenti.



SAPORI ASIATICI

La cucina, invece, è un rovesciamento totale rispetto al passato, il risultato delle esperienze di Marco, soprattutto quelle orientali, con uno sguardo decisamente più originale e vicino alla realtà rispetto al riso alla cantonese e alle nuvole di drago, al sushi e sashimi. E, dunque, si va dal Mie (Tagliolini, granciporro, katsuobushi) al Bebek Betutu (anatra, cime di rapa, kaffir lime), dal Rendang (Gallinella, cocco, tamarindo) al Tempeh Goreng (soia, rafano, cavolo cinese), per arrivare al dessert, con il Cokelat (cioccolato, cannella, bergamotto) e il Manga (mango, cocco, tapioka, pandan). Avvicinarsi all'Oriente (almeno in cucina) senza muoversi da casa.