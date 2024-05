Premio Bontà Città di Treviso, otto gli insigniti: dalle studentesse alla scorta di Falcone Video

di Eleonora Pavan

MONASTIER (TREVISO) - Otto gli insigniti del Premio Bontà Città di Treviso, 29esima edizione, oggi, 18 maggio, alla Villa delle Magnolie di Monastier dall'UNCI (Unione Nazionale Cavalieri) di Treviso. Tanti gli esempi di solidarietà trevigiani: Romina Ceccato, una mamma che ha trasformato il dolore per la perdita del figlio Riccardo in una missione di sostegno per gli altri con l'associazione Alba. Andrea Frasson, che con gli amici de "La Butto in Vacca" continua a far partecipare alle corse la moglie Marina, costretta dalla sla in sedia a rotelle, spingendole la carrozzina. Giada Malvasio, Michelle Garlant e Irene Nardini, tre giovani studentesse impegnate nel volontariato e nell'aiuto al prossimo. Stefano Spadaro, prodigatosi per l'alfabetizzazione degli anziani. Bruno Rossetto, imprenditore di Zenson distintosi per la generosità verso l'associazione Around Us, onlus di Monastier che opera in Sierra Leone. E infine, Antonio Rappazzo, socio UNCI, impegnato attivamente nelle iniziative dell'associazione. Presente anche Luciano Tiridelli, membro della scorta di Giovanni Falcone.