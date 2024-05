Concorso. Andrea di Ponzano Veneto è il più bello d'Italia, premiati anche Mattia e i "due" Matteo

PONZANO VENETO (TREVISO) - Più bello d'Italia, podio tutto trevigiano: vince Andrea Bardin di Ponzano Veneto. Fasce anche per Mattia Ghirardi di San Vendemmiano, Matteo Zanella di Ponzano Veneto e Matteo Calzone di Motta di Livenza.

La selezione del concorso di bellezza

Continua la stagione 2024 con la seconda selezione Veneta de "Il più bello d’Italia" di Silvio Fasano condotta da Laura Zambelli. Molti i concorrenti che hanno partecipato a questo evento svoltosi Sabato 25 maggio nel tardo pomeriggio all’EYWA SPORT & SPA di Portogruaro, dove l’organizzazione, durante un aperitivo benefico a favore dell’associazione Energy Baskin Portogruaro, ha assegnato altre 7 fasce che garantiscono ai bellissimi vincitori di accedere all’ambita finale regionale veneta che si terrà a Rosolina Mare a fine estate.

Il vincitore

Primo classificato, Andrea Bardin 31enne di Ponzano Veneto al quale è andata la fascia de Il più bello d’Italia - Eywa.

Gli altri premiati

La fascia dedicata al Talento più bello d’Italia - premio speciale Antonio Fasano è stata assegnata a Mattia Ghirardi, 22enne di San Vendemmiano, è del segno dei pesci. Mattia studia infermieristica, tra i suoi progetti c’è quello di girare il mondo. Matteo Zanella, 30enne del segno della vergine, alto 1.78 è stato eletto Il più bello d’Italia per lo sport - palestre Dorian Grey. Matteo, che abita a Ponzano Veneto attualmente lavora come impiegato ufficio acquisti ceramiche. Il titolo de Il più bello d’Italia per la moda - Le boutique fioreria, la giuria l’ha assegnato a Matteo Calzone, 22enne di Motta di Livenza (Treviso), alto 1.76 del segno zodiacale acquario. Laureando in scienze Motorie, sogna di lavorare per un top club come preparatore atletico. Il titolo Il più bello d’Italia per il cinema - Studio estetico Tiffany, è stato assegnato ad Sebastiano Secco, 17enne di San Vito al Tagliamento (Pordenone). Sebastiano è alto 1.92, del segno della vergine, nella vita studia al liceo scientifico e il suo sogno è diventare un giocatore di basket ufficiale NBA. Erik Mema, 20enne di Fiume Veneto (Pordenone), è stato eletto Il più bello d’Italia per la tv. Studente in economia, ma al tempo stesso sogna di entrare nel mondo dello spettacolo come Dj di fama e Broker finanziario. Erik è alto 1.86 ed è del segno dei pesci.

Questi vincitori accedono di diritto alla Finale Regionale dove verranno selezionati i concorrenti che rappresenteranno il Veneto alle fasi nazionali del Più bello d’Italia che si terranno sulla riviera Ligure come da storica tradizione.