Lotto e 10eLotto, tre vincite per 235mila euro ad Altivole e Montebelluna

Ancora vincite in Veneto e in particolare nella Marca nell'ultimo concorso del 10eLotto e del Lotto, con vincite complessive per oltre 255mila euro come riporta l'agenzia Agipronews.

La Marca trevigiana ha le vincite più alte e festeggia per quella centrata ad Altivole dove un fortunato giocatore ha indovinato un 8 Doppio Oro da 100mila euro.

Invece a Vigo di Cadore, in provincia di Belluno, sono stati vinti altri 20mila euro con un altro "8 Doppio Oro". L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,4 miliardi dall'inizio dell'anno.

Altra festa in Veneto per il Lotto: a Montebelluna oltre 135mila euro

Festa in Veneto con una doppietta al Lotto: a Montebelluna, in provincia di Treviso, sono state centrate due vincite, una da 112.750 euro e una da 22.500 euro, per un totale che supera i 135mila euro.

In totale nella Marca vinti dunque poco più di 235mila euro.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 985 milioni da inizio anno.